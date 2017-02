Trygdet firebarnsmor vant gigantsum - ekskjæresten får ikke ei krone

(Dagbladet): Firebarnsmora Beverly Doran (37) fra Shipley i England har havnet på forsiden av de fleste britiske tabloidavisene, etter at hun vant gigantpotten i det britiske nasjonallotteriet. Premien var på svimlende 14,5 millioner pund, som tilsvarer rundt 150 millioner kroner, skriver ITV.

Beverly jobbet tidligere som resepsjonist, men måtte si opp jobben for å ta vare på barna da to av dem ble diagnostisert med autisme. De siste åra har hun vært avhengig av trygd for å få hjulene til å gå rundt.

- Det er utrolig å vite at jeg aldri kommer til å slite igjen. Dette skjedde på et utrolig bra tidspunkt. Som folk flest, har jeg også slitt, sier hun ifølge Mirror.

Hun forteller selv at noe av det første hun gjorde da hun fikk vite om gigantpremien, var å ringe myndighetene for å si at hun ikke lenger trenger trygd, skriver Mirror.

- Jeg har ligget våken mange netter og lurt på hva som kommer til å skje med barna mine. Spesielt når de blir eldre. Nå trenger jeg aldri å bekymre meg igjen.

Eksen får ikke ei krone

En som trolig ikke er like fornøyd med livets tilstand er Dorans ekskjæreste, og far til tre av barna, Sean Priestley. Paret gjorde det slutt for sju måneder siden, ifølge britiske medier. Tidligere denne uka delte Priestley denne meldinga på Facebook.

Grovt oversatt skriver Priestley: «Eksen vant lotteriet forrige uke ... Hun har allerede forsikret meg om at jeg aldri kommer til å se en penny, så vennligst ikke spør meg om jeg kan låne penger av henne. Gevinsten har ikke noe med meg å gjøre, og jeg vil trolig være evig blakk.»

Ble advart mot svindel

Doran forteller selv om den spesielle situasjonen, da det faktisk gikk opp for henne at hun hadde vunnet.

- Jeg hadde ikke våknet ordentlig da jeg logget inn for å sjekke spillkontoen min. Jeg kunne se at jeg hadde vunnet jackpotten, men jeg forsto ikke hvor mye jeg hadde vunnet. Sakte men sikkert gikk det opp for meg at det bare var én vinner i Storbritannia, og at det var meg.

Da fikk Doran det travelt. Hun forteller selv at hun hoppet ut av senga, og stormet inn på soverommet til eldstesønnen.

- Han sov, men jeg hylte «jeg har vunnet! Jeg er millionær!». Han svarte «hva er det du snakker om?». Det var helt vilt. Hodet mitt gikk helt i surr, og det var ikke noe som ga mening. Det var som en berg og dalbanetur, og det er det fortsatt for å være helt ærlig, sier hun.

37-åringens mor forsøkte å roe henne ned, og advarte til og med mot at det kunne være snakk om et svindelforsøk. Etter å ha dobbeltsjekket med det britiske nasjonallotteriet var Doran imidlertid sikker på at premien var ekte.

Da startet feiringen!

Nå har Doran tatt inn på et hotell, mens hun er på utkikk etter et nytt hjem til seg selv og barna, skriver Daily Mail.