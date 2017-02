Trysil-ordfører har søkt om felling av nærgående ulv

Ordfører Erik Sletten (Sp) i Trysil har søkt om felling av en ulvetispe som til tider har vært nærgående i bygda Søre Osen.

- Min oppgave som ordfører er å være opptatt av folk som bor her. Innbyggerne i kommunen skal ha det bra, og det har de stort sett, men det er ikke bra at de føler ubehag ved at denne ulven blir for nærgående, sier ordføreren til Nationen.

Ulvetispa tilhører Slettåsreviret og er en av ulvene som ble merket med radiosender i januar. Ifølge Trysil-ordføreren har den kommet tilbake selv etter at Statens naturoppsyn har skutt skremmeskudd for å jage den vekk fra bebyggelsen.

Miljødirektoratet opplyser at de ser på GPS-data fra senderen på ulven for å vurdere dens bevegelser og atferd den siste tida.

(NTB)