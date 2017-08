Turistfamilien spurte etter vann. Endte opp med å bli beskutt av en av Rios verste gjenger

(Dagbladet): Den britiske kvinnen Eloise Dixon behandles for skuddskader på et sykehus i Rio de Janeiro. Dette i etterkant av at hun, ektemannen og tre barn ved et uhell kjørte inn i favelaen Santa Agua, ifølge The Guardian.

Den britiske avisa refererer til lokale medier. En av disse, O Dia, skriver at familien møtte på medlemmer av den kriminelle gjengen Terceiro Comando Puro.

Disse skal ha bedt de britiske turistene om å komme seg ut av bilen, noe de nølte med grunnet språkforvirring.

Skjøt mot familien

Forvirringen førte til at doplangerne åpnet ild, ifølge det lokale politiet.

- Familien ble skutt på etter at de ikke forsto ordre om å forlate området, sier Bruno Gilaberte, en polititalsmann, ifølge The Guardian.

Den britiske avisa legger til at det også var språkproblemer som førte til at de endte opp i Santa Agua. De skal ha ha spurt etter vann (agua på portugisisk), og ble henvist til nabolaget med navnet som kan oversettes til «hellig vann».

Stabil tilstand

Der ble ble de beskutt av gjengmedlemmene.

To av kulene traff Eloise Dixon, familiens mor.

Tilstanden til Dixon er nå stabil, ifølge BBC. Det til tross for at et av skuddene traff henne i magen.

- Heldigvis traff ikke kula noen store organer. Hun var virkelig heldig, sier Rodrigo Mucheli, direktør for sykehuset Japuíba, ifølge den britiske kanalen.

Følges opp av hjemlandet

Familien hennes, angivelig fikk ingen fysiske skader som følge av episoden.

- De var sjokkerte, men har nå fått roet seg ned. Operasjonen var svært vellykket, sier Sebastião Faria, daglig leder for Japuíba, til The Guardian.

Den engelske familien følges nå opp av det britiske utenriksdepartementet.

- Vi jobber med å følge opp kvinnens familie, og våre ansatte er i kontakt med de lokale myndighetene, sier en talsperson for myndighetene til BBC.

Samtidig advarer de lokale myndighetene turister mot å oppsøke byens mest belastede områder.

Advarer mot kriminalitet

Det gjør også UD i sine reiseråd.

Der heter det at de fleste reisende til Brasil har problemfrie opphold, men at landets høye kriminalitetsnivå gjør at man må ta forholdsregler.

«Skulle man bli utsatt for ransforsøk, anbefales det at man gir fra seg sine verdisaker på en rolig måte uten å yte motstand.

Det er, for eksempel, ikke uvanlig at gjerningsmenn har flere medhjelpere klare til å gripe inn hvis en situasjon eskalerer.

Tyveri, ran, overfall osv. må anmeldes på nærmeste politistasjon. Flere byer har eget turistpoliti, deriblant Natal og Rio de Janeiro», heter det i UDs reiseråd for Brasil.

