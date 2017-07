Turisthatet vokser: - De har tatt over hele øya

(Dagbladet): Sol, strand og høye temperaturer trekker flere hundre tusen turister til typiske Syden-land hver sommer.

For 10 til 20 år siden ble turisme for mange land sett på som veien ut av «fattigdommen», siden turisme genererer inntekter.

Men nå har lokalbefolkningen på steder som Mallorca og Barcelona sett seg møkk lei av turister.

Kjøper hus og leier ut

En lokal geolog på den spanske øya, Gerard Hau, sier til Expressen at det har gått for langt.

- De har tatt over hele øya. Skandinavere har begynt å kjøpe opp alle bosteder i Santa Catalina for å leie ut til andre turister når de ikke er der selv, og nå er leien oppe i 15 000 svenske kroner i uka. Ingen lokale har råd til å bo her lenger. I min gate har en nordmann kjøpt fire hus og jeg har fått lapper i postkassa om at han vil ha flere. Det er ekkelt, sier Gerard Hau.

I tillegg til å være geolog, representerer Gerard Hau Miljøorganisasjonen GOB ( Grup Balear d’Ornitologia Defensa de la Naturalesa). Han sier at Mallorca ikke klarer mer turisme. Han tror at avløpssystemet snart vil knekke sammen og at det blir mangel på vann.

I fjor skrev Dagbladet om den spanske ferieøya Ibiza, der lokale myndigheter meldte om at kapasiteten var sprengt. Turistsjefen på den kjente partyøya sa at de snart kan bli tomme for vann og at de ikke kan ta imot flere turister.

Tidligere denne uka fortalte turistsjefen også at de ber EU om alkoholstopp for å få bukt på med flyfylla.

« Ingen lokale har råd til å bo her lenger. I min gate har en nordmann kjøpt fire hus og jeg har fått lapper i postkassa om at han vil ha flere. Det er ekkelt » Geolog Gerard Hau

Stort problem

Ifølge forskere har Mallorca 20 turister per innbygger hver sommer, og der er turismen fortsatt en viktig næring.

For nordmenn er Spania feriefavoritten - hakk i hæl er Danmark. Ifølge en undersøkelse vil en halv million nordmenn reise til Spania i år.

Professor Geoffrey Lipman forsker på bærekraftig turisme. Han mener at politikerne kan få utfordringer med å takle problemet.

- Hvilke politikere ønsker å angripe problemet når det hjelper de å vokse? Det er turisme som drar økonomien oppover, sier Lipman til .

Fredag denne uka ble det holdt en demonstrasjon på flyplassen i Palma på Mallorca, ifølge Expressen. De protesterte mot ytterligere utbygging på øya - noe som vil føre til flere turister. En annen demonstrasjon som har vært arrangert tidligere, ifølge Expressen, er mot turister som oppholder seg på en strand som tiltrekker seg fugleliv. Den svenske avisa skriver at 15 000 lokale deltok i demonstrasjonen.

Også i Barcelona har det vært demonstrasjoner mot turister. I januar i år sto flere i den kjente gågata La Rambla med plakater der det sto: «Stopp masseturisme og boligspekulanter». I den populære storbyen har boligprisene økt som følge av turiststrømmen.

Så langt i år melder World Tourism Organization at turismen første kvartal 2017 har økt med seks prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Tallene videre ser ut til at turismen i verden fortsett vil øke.

Turismefobi

Åsa Grahn er førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger og forsker blant annet på turisme og turistenes motivasjon. Grahn sier at det er sørgelig at turisme fører til at lokalbefolkningen presses ut av egen by som følge av boligprisene.

- I Barcelona har det utviklet seg en turismefobi blant lokalbefolkningen. Det har blitt så mange turister at de lokale ikke synes det er greit lenger. Turister ter seg på en dårlig måte, respekterer ikke lokal kultur, respekterer ikke stedet og det er mye fyll. Dette forflytter seg fra sted til sted, sier Åsa Grahn til Dagbladet.

Hun sier at dersom lokale myndigheter ikke gjør noe med problemene, så kan det i verste fall føre til splittelse blant befolkningen. For eksempel vold mot turister eller lokalbefolkningen som ønsker turistene velkommen.

Grahn sier at myndighetene i Barcelona har de siste årene tatt grep og samarbeider nå mer med lokalbefolkningen enn de gjorde tidligere for å få bukt med turisthatet.

- Det blir mer og mer lagt til rette for masseturisme, med såkalte hotell med all inclusive. Turister legger ikke igjen nok penger til lokalbefolkningen, og da føler de lokale seg tråkket på. De må innfinne seg med folk som ter seg som svin, men det går til en viss grense, sier førsteamanuensis Åsa Grahn.

Legger igjen folkeskikken hjemme

Det er særlig folkeskikken til turistene som Grahn tror lokalbefolkningen reagerer mest på.

- Når vi reiser på ferie har vi en forestilling om at vi skal ha det gøy, det er billig, eller i hvert fall var det det før, og vi slipper oss løs. Vi glemmer alt av moral, skikk og bruk - for den legger folk igjen hjemme. Det er trist og det må vi få gjort noe med, sier Åsa Grah og fortsetter:

- Turister må skjønne at de har ansvar. Det er ikke bare destinasjonene som skal legge til rette for turister, men også den som er på reise. Ville du gjort sånn hjemme? Mest sannsynlig ikke, så hvorfor gjør du det når du er på reise?