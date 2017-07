Turistopprør i Venezia: - Du spør meg hvordan det er å leve med denne dritten?

(Dagbladet): - Hvis vi fortsetter sånn kommer det bare til å være turister i Venezia om noen få år.

Det sier Carlo Beltrame, turistdemonstrant og forsker ved universitetet i Venezia til The Guardian.

2000 fastboende flytter fra Venezia hvert år, ifølge Beltrane. Årsak: den massive strømmen av turister. Nå er innbyggerne luta lei.

- Et mareritt

Tidligere denne måneden demonstrerte rundt 2000 venetianere mot turistindustrien. Demonstrantene mener det store antallet turister gjør deres egen livskvalitet dårligere.

Det er særlig de mange cruisebåtene som seiler inn mot Venezia de klager over, ifølge den britiske avisa.

Inn med de gigantiske skipene kommer det tusenvis av turister, og mye forurensning.

- Du spør meg hvordan det er å leve med denne dritten, spør Luciano Bortot retorisk.

Bortot er født og oppvokst i Venezia.

- Det var fantastisk. Vi hadde så mange håndverkere her. Problemet nå er masseturismen. Folka som kommer innom bare i noen timer, og ikke ser noe som helst. Det er like mye et mareritt for dem, sier han om cruiseturistene.

Færre innbyggere

Etter andre verdenskrig hadde Venezia rundt 175 000 innbyggere. I dag er det 55 000 fastboende her. Til sammenlikning besøker 28 millioner mennesker byen hvert år.

De 2000 innbyggerne som demonstrerte nylig, bar blant annet skilt hvor det sto: «Jeg flytter ikke».

De er kanskje bastante, men de er også pessimistiske, ifølge The Guardian.

- Det føles ut som om vi er nådd et «point of no return» fordi situasjonen allerede er ute av kontroll, sier Beltrame, turistdemonstranten og forskeren.

«No Grandi Navi»

Da Anders Fretheim, lokalpolitiker og turisthytteeier fra Flåm, var i Venezia for et par år siden, lot han seg inspirere av det da gryende turistopprøret.

I en bakgate så han et banner med påskriften «No Grandi Navi», altså «nei til store cruiseskip», og kopierte like godt budskapet. I Flåm hang han opp skiltet, med samme påskrift, som lyste mot turistene i Flåm.

- Jeg har vært kritisk lenge. Jeg har sett på galskapen i ti år, og forsøkt å skrive til øvrigheten gang etter gang. Uten å få svar. Da kona mi sa at jeg burde skrive et budskap på rundballene, gjorde jeg det. Og da kom også reaksjonene, sier Fretheim til Dagbladet.

Han har stor sympati med innbyggerne i Venezia, og mener at selv om forholdene er annerledes ved den italienske øya, er situasjonene der og i Flåm sammenliknbare.

- Jeg er ikke imot cruiseskipene eller turismen, men det er for voldsomt, sier Fretheim.

- Natur, natur, natur

Han lever selv av turismen, og driver Fretheim fjordhytter ved vannkanten i Flåm. Han har tidligere drevet gård, sitter i havnestyret og er kommunestyrepolitiker for Miljøpartiet De Grønne.

Han mener den voldsomme cruiseturismen til Flåm ikke er bærekraftig.

- Jeg er helt avhengig av turistene, men jeg selger tre ting: natur, natur og natur. Kan jeg ikke levere på det, går det dårlig. Det er ikke bærekraftig, slik turismen er nå, sier Fretheim.

Han mener forurensningen fra cruisebåten forringer naturen i området.

- I tillegg har ikke Flåm infrastruktur til å ta imot så mange personer. Det skaper igjen frustrasjon hos lokalbefolkningen. For at turistene skal bli tatt godt imot, må det være en god relasjon mellom dem og lokalbefolkningen, sier Fretheim.

Turistopprør på Mallorca

Det er ikke bare i Venezia det brygger opp til storm mot turismen. På den spanske ferieøya Mallorca har lokalbefolkningen også demonstrert.

Mot det de mener er et for stort antall turister, mot myndighetenes tilsynelatende hemningsløse appetitt på turisme-kroner og deres manglende vilje til å sørge for at de lokale også har råd til å bo på Mallorca.

Det har utviklet seg et marked for å investere i boliger og renovere dem, for så å selge eller leie ut. På dette markedet finnes det en god del svensker, men også nordmenn har fått øynene mer opp for ferieøya.

Turister som reiser ned til middelhavsøya én eller to uker om sommeren er villige til å betale tusenvis av kroner for å leie en leilighet i den korte perioden de er der.

Men dette skaper store problemer for lokalbefolkningen, som ikke har samme mulighet. Utleie til turister presser prisene og det blir for dyrt for lokalbefolkningen å leie.