TV-stjerna dukket opp i nordkoreansk propagandavideo. Nå etterforsker sørkoreanske myndigheter bortføring

(Dagbladet): Sørkoreanske myndigheter etterforsker forsvinningen til Jeon Hye-sung. De mistenker at Nord-Korea er involvert.

Kvinnen i 20-åra flyktet fra diktaturet til naboen sør i 2012, og har vært der siden. Denne uka dukket realitystjerna opp i en nordkoreansk propagandavideo hvor hun forteller hvor ille hun hadde det i Sør-Korea, og hvor glad hun er for å være tilbake i hjemlandet, melder CNN.

Den nordkoreanske propagandavideoen kan du se øverst i saken.

Reality-stjerne

Hye-sung anses som en kjendis i Sør-Korea etter at hun flere ganger har opptrådt som gjest i det sørkoreanske TV-programmet Moranbong Club. Programmet har nordkoreanske gjester i studio hver uke, der de spiser, drikker og diskuterer og gjør rede for politikk, kultur og erfaringer fra sitt tidligere hjemland.

Hye-sung skal angivelig har forlatt Sør-Korea i løpet av de siste månedene, og ingen har sett henne inntil ansiktet hennes dukket opp i propagandavideoen.

I april skal hun ha takket fansene sine for å ha arrangert en bursdagsfest for henne i Seoul. Da skal hun ha sagt at det «var hennes lykkeligste bursdag noensinne» og at det «får henne til å ville leve et liv med enda mer mot», skriver nyhetskanalen JoongAng Ilbo.

Bortført?

Ifølge The Guardian er det lokale medier som melder at myndighetene nå etterforsker forsvinningen som en bortføring. Seouls politi har også bekreftet at de har et etterforskningsteam på saken.

Årsaken til at det fryktes at en bortføring førte til at kvinnen dukket opp i Nord-Korea, er blant annet det Hye-sung sier i propagandavideoen.

For Hye-sung er kjent for å være den nordkoreanske kvinnen som på ærlig, brutalt og humoristisk vis forteller om hjemlandet sitt på sørkoreansk statlig TV. Men i propagandavideoen kommer hun med motstridende utsagn sammenliknet med verdier og tanker hun tidligere har ytret - og stått for.

- På ondskapsfullt vis snakket jeg nedlatende om Nord-Korea, akkurat slik jeg ble fortalt at jeg skulle. Jeg dro til Sør-Korea, jeg lot meg overtale av fantasien om at jeg kunne spise godt og tjene masse penger. Nå er jeg tilbake der jeg hører hjemme, hos foreldrene mine i Anju i Sør-Pyongan, skal hun ha sagt ifølge Korean Times.

Dette har skapt tvil. Den konservative, sørkoreanske politikeren Cheong Yang-seog har uttalt seg om Nord-Koreas innblanding i det de omtaler som en bortføring.

- Jeon, som er i 20-årene, kan ha vært et mål for en nordkoreansk bortføring. Dersom dette var en «frivillig bortføring» ville man normalt tatt med seg sentrale eiendeler, men Jeon lot alt ligge igjen, sa Yang-seog ifølge den koreanske avisa.

Ifølge ham er det sannsynlig at Hye-sung ble bortført da hun reiste på shoppingtur i Kina med et sørkoreansk pass i begynnelsen av april.

Den vanskelige flukten

Robert Kelly er professor i internasjonale relasjoner ved Pusan National University i Sør-Korea. Han forklarer avisa at mennesker som flykter fra Nord-Korea ofte frykter hva myndighetene kan gjøre med familiemedlemmene deres som er igjen hjemme.

- Jeg har hørt rykter om at de har sporet opp og truet familien hennes. Dette er en stor grunn til at de som har flyktet til Sør-Korea ofte unngår oppmerksomhet, eller dersom de skulle vende tilbake til Nord-Korea, sier han til The Guardian.

I Sør-Korea finnes det flere mottak som jobber med å ta vare på nordkoreanske flyktninger. Organisasjonen Teach North Korean Refugees arbeider med å hjelpe nordkoreanere å utdanne seg. Direktøren for organisasjonen, Casey Lartigue, sier til The Guardian at de opplever at mange av flyktningene har slitt med å tilpasse seg det nye samfunnet, og at savnet etter de der hjemme er for stort til at de takler overgangen.

- Nord-Korea er et land som krever at man tar en «alt eller ingenting»-avgjørelse, ikke bare for deg selv, men for hele familien din også, sier Lartigue til den britiske avisa.

Henrettes i skolegårder

Forrige uke delte den ideelle organisasjonen Transitional Justice Working Group (TJWG) en 58-siders kartlegging av kriminalitet mot mennesker i Nord-Korea.

375 nordkoreanere, som ikke lenger bor i Nord-Korea, har bidratt med informasjonen som har ført til en rekke funn.

Ifølge rapporten har offentlige henrettelser funnet sted ved flere anledninger. Dette for å straffe mennesker som er anklaget for å stjele, forstyrre nordkoreansk media, eller drive med prostitusjon. Menneskene blir henrettet langs elvebanker, i skolegårder, og på markedsplasser til skrekk og advarsel.