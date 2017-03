Tvillingssøstrene Jean og Martha (97) frøs ihjel sammen utenfor Jeans hjem

(Dagbladet): De ble født sammen og de døde sammen. Dødsfallet til Jean Haley og Martha Williams fra Barrington i Rhode Islands i USA har rørt amerikanere.

Lørdag hadde de vært ute og spist med sin 89 år gamle lillesøster. Det var noe søsknene gjorde flere ganger i uka. De var velkomne stamgjester på flere restauranter.

Nøt livet

Ansatte beundret søsknenes livsglede.

- Du kunne se dem og tenke: «Jeg håper jeg nyter livet som dem når jeg blir så gammel». De var søte, nydelige damer, sier Jeff Guertler, eier av Redlefsen´s Rotissiere, en restaurant damene hadde besøkt de siste par årene, til Providence Journal.

Lørdag var de tre søstrene på en av sine ukentlige restaurantturer. Som vanlig hadde to av søstrene kjørt til den tredje.

Denne lørdag var det Haley som var sjåfør på restaurantturen. Da de tre kom tilbake fra en hyggelig middag, ble yngstesøster Mary Jacobs satt av ved sin bil, før Haley og Williams kjørte videre til Hayleys hjem.

Falt

Etterforskere sier de mener at Hayley etter å ha satt av tvillingssøsteren sin i oppkjørselen, oppdaget at hun hadde falt.

Hayley kjørte i all hast bilen sin inn i garasjen, der hun ramlet på vei inn for å ringe etter hjelp.

12 timer etter, lørdag morgen, oppdaget en en nabo, som var godt kjent med søstrenes parkeringsvaner på kvelder de spiste sammen, ut av vinduet og så at Williams bil fremdeles var i oppkjørselen.

Dette fikk ham til å gå over gata, der han fant Williams liggende ved siden av bilen.

Inne på gulvet i garasjen lå Hayley.

Søstrene ble hastet til sykehus, der de kort tid etter ble erklært døde.

Politiet kaller dødsfallene et «tragisk tap». Dødsårsaken er ikke klar, men politiet sier «den ekstreme kulden den kvelden er kanskje en faktor».

Inspirerende

Martha Williams datter, Susan, sier til nyhetsbyrået AP at hun finner trøst i at de to søstrene kom inn i og forlot livet sammen. Hun tror det hadde vært utrolig tøft for den ene av søstrene å leve uten den andre.

- Det er sterkt, det utrolig, det er fantastisk. Uavhengig av den smerten vi alle føler, så er de i det minste sammen, sier Susan Williams.

Hun lot seg inspirere av moren, som behandlet alle med høflighet og respekt, og av tantens livsglede.

- De visste hvem de var og de ønsket å være som de var, og det var de, sier datteren.

I en uttalelse fra Hayleys familie heter det at tvillingene hadde en «stor lidenskap for livet og var en inspirasjon for oss alle. De levde sine 97 år til det fulle med sjarm, nåde, vennlighet og stil, og vil bli husket av mange mennesker, hvis liv de rørte».

Og noen av menneskene de rørte, var ansatte på restaurantene de ofte besøkte. Der ble det mandag sørget over dødsfallet til tvillingene.

- Noen sier: «Vel, har jeg lyst til å bli 97?» Hvis du levde som de gjorde, så har du lyst til å leve til du blir 97, sier George Mihailides, eier av en restaurant søstrene besøkte flere ganger hver uke.