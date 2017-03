Tyrefekteren får et 28 centimeter langt horn opp i rumpa

(Dagbladet): Matadoren Antonio Romero fra Mexico ble mandag stygt skadd under et stevne i hovedstaden Mexico City.

Tyrefekteren skulle spinne rundt sin egen akse da han mistet balansen, og falt overende.

Oksen, som ifølge YouTube-videoen heter «Caporal», grep muligheten som dukket opp, og stanget Romero i rumpa.

Operasjoner

Det 28 centimeter lange hornet trengte gjennom tyrefekterens tynne bukser, og Romero ble liggende og vri seg i smerter.

Flere andre tyrefektere var raskt på pletten for å distrahere den sårede og sinte oksen, og Romero ble umiddelbart fraktet til sykehuset der det ble klart at han hadde fått omfattende skader i rektum.

Han gjennomgikk allerede mandag flere operasjoner, og ifølge NTR skal tilstanden hans være stabil.

Liknende scener

I april i fjor ble tilskuerne på den tradisjonsrike La Meastranza-arenaen i Sevilla vitner til liknende scener da den 19 år gamle tyrefekteren Andres Roca Rey fikk samme behandling.

Utrolig nok slapp han fra nærkontakten med det over 500 kilo tunge dyrets horn med lettere skader.

Det var ifølge både Daily Mail og Huffington Post tilløp til panikk på arenaen, da dyret løftet 19-åringen opp på sitt venstre horn og ristet ham mens han skrek i smerte.

Andre tyrefektere kom løpende til og distraherte oksen, mens Roca Rey reiste seg opp. Det viste seg at oksens horn bare hadde sneiet låret til tyrefekteren, som så tok en seiersrunde for de frammøtte - dette til øredøvende applaus fra blant annet den spanske kongen Juan Carlos som var på truibunen.

Dette er heller ikke første gang den unge tyrefekteren såvidt slipper unna med helsa i behold. I november 2015 mistet han to fortenner etter at en okse stanget ham i munnen.

«Piraten

For bare en drøy uke siden var det tyrefekteren Juan Jose Padilla det gikk ut over da han gikk i ringen i Valencia.

Padilla, som går under tilnavnet «Piraten» på grunn av sin karakteristiske øyelapp, mistet glassøyet sitt i det harde sammenstøtet, og fikk omfattende skader i det høyre låret og i brystet.

Han fikk umiddelbart tilsyn av helsepersonale på arenaen, før han senere ble flyttet til sykehuset.

Padilla mistet også øyet i tyrefekterarenaen. Det skjedde i Madrid i 2011, og han fikk ytterligere skader da han ikke klarte å unnvike oksen under et stevne i Zaragoza i oktober i fjor. Det skriver El Pais.

Kontroversielt

Tyrefekting er utbredt i den spansktalende delen av verden, og i 2013 fjernet Spania alle forbud mot den kontroversielle underholdningsformen. Dette til tross for at dyrevernere og motstandere av den flere hundre år gamle tradisjonen hadde arbeidet hard for å påvirke de folkevalgte til å stemme nei i avstemningen.

Oppropet til støtte for forslaget om å gjøre tyrefekting til offisiell kulturarv fikk ifølge britiske BBC 590 000 underskrifter.

I november samme år dukket det også opp bilder fra den årlige Toro Jublio-festivalen i landsbyen Medinaceli nordøst for Madrid. Bildene viser okser med det som tilsynelatende ser ut til å være brennende horn.

Dyrevernere slo raskt alarm om festivalen. WEEAC påpeker at Spania er kjent for sin rike kultur og lange tradisjoner, men mener flere av disse medfører dyreplageri mot okser.

- Festivalen handler om å brenne levende okser foran lokale innbyggere og turister. Oksene blir drept for å underholde, og det kan ikke fortsette, skrev de på sidene sine.

Arrangementet skjer årlig i november, og samler opptil 4000 publikummere.