Tyrkia utviser Nederlands ambassadør og stanser politisk kontakt med landet

Tyrkiske myndigheter sier landet vil stanse all politisk kontakt med Nederland på høyt nivå og utviser landets ambassadør til landet, melder NTB.

Den nederlanske avisa Telegraaf skriver at beskjeden kommer fra den tyrkiske statsministeren.

Tyrkia varsler også at landet vil stenge tyrkisk luftrom for nederlandske diplomater inntil Nederland innfrir tyrkiske krav.

Utspillet mandag kveld innebærer i tillegg at Tyrkias regjering vil gi nasjonalforsamlingen råd om å trekke seg fra en nederlandsk-tyrkisk vennskapsgruppe.

Ble nektet innreise

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan opplyste tidligere i kveld at han vil klage Nederland inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

Lørdag nektet Nederlands liberal-konservative statsminister, Mark Rutte, flyet til den tyrkiske utenriksministeren, Mevlüt Çavusoglu, å lande i Rotterdam.

Seinere samme dag tok den tyrkiske familieministeren, Fatma Betül Sayan Kaya, seg inn i Nederland fra Tyskland med bil og forsøkte å komme inn i konsulatet. Politiet hindret henne, og det oppsto både demonstrasjon og sammenstøt. Med politieskortet ble hun kjørt over grensa igjen.

Begge politikerne var skulle inn i landet for å drive valgkamparrangementer i forbindelse med en tyrkisk folkeavstemningen som finner sted 16. april, hvor det skal stemmes over et forslag som gir presidenten mer makt.

- Jeg trodde nazismen var død, men tok feil. Nazismen er ennå veldig utbredt i Vesten. Vesten har vist sitt sanne ansikt, tordnet Erdogan fra en konferanse i Istanbul.

I tillegg beskrev han nederlanske myndigheter som «fascistiske».

Også ut mot Merkel

Også den tyske forbundskansleren Angela Merkel har fått gjennomgå i dag. I et intervju med tv-kanalen A-Haber anklaget Erdogan henne for å støtte «terrorister» og den tyske statskanalen for å støtte «terrororganisasjoner».

- Merkel, hvorfor skjuler du terrorister i landet ditt? Hvorfor gjør du ingenting? Fru Merkel, du støtter terrorister.

