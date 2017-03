Tyrkias justisminister avlyser Tyskland-besøk

Tyrkias justisminister avlyser et besøk til Tyskland fordi myndighetene i byen Gaggenau satte ned foten for et valgmøte til støtte for grunnlovsendringer.

Justisminister Bekir Bozdag skulle etter planen tale på valgmøtet i den tyske byen Gaggenau sent torsdag og deretter møte sin tyske motpart. Torsdag ettermiddag opplyser Bozdag at han har avlyst hele Tyskland-besøket fordi valgmøtet ble nektet avholdt.

Valgmøtet i Gaggenau skulle arrangeres i forbindelse med vårens folkeavstemning i Tyrkia om grunnlovsendringer som vil gi president Recep Tayyip Erdogan mer makt. Myndighetene i Gaggenau opplyste imidlertid tidligere torsdag at de ikke ville la valgmøtet gå av stabelen. Gaggenau-ordfører Michael Pfeiffer sier det er sikkerhetsvurderinger som ligger bak, og at avgjørelsen ikke er politisk.

Saken kommer mindre enn to uker etter at Tyrkias statsminister Binali Yildirim deltok på et valgkampmøte i Oberhausen i Tyskland, noe som høstet kritikk fra enkelte tyske politikere. Også justisminister Bozdags planlagte besøk på et valgmøte, som nå er avlyst, ble møtt med kritikk fra noen tyske politikere.

Det bor om lag 1,5 millioner tyrkere i Tyskland som kan avgi sin stemme i folkeavstemningen, som holdes 16. april.

(©NTB)