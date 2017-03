Tyrkiske kjøttprodusenter utviser 40 nederlandske kyr

(Dagbladet): Krangelen mellom de to landene startet i forrige uke da to tyrkiske ministre ble nektet innreise til Nederland for å holde valgmøter der.

Nå har tyrkiske kjøttprodusenter sendt 40 nederlandske kyr tilbake til Nederland for å vise sin protest mot landets myndigheter, skriver Bloomberg.

Symbolsk handling

Det er medlemmer av den tyrkiske foreningen Beef and Lamb Producers Association som har sendt kyrene tilbake, opplyser organisasjonens formann Bulent Tunc, ifølge det amerikanske nyhetsbyrået.

Tunc kaller utvisningen av kyrene for en symbolsk handling, og sier Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har bred støtte blant foreningens 160 000 medlemmer.

Medlemmer av foreningen vurderer også å boikotte innkjøp av nederlandske traktorer, utstyr, fôr og oksesæd. Videre vurderer de å utvide boikotten til å også gjelde Østerrike, ettersom de mener landet deler holdningene til Nederland, skriver Bloomberg.

- Det er mange muligheter. Tyrkia har et stort marked for import som mange land ønsker å få tilgang til, sier Bunc, ifølge nyhetsbyrået.

Diplomatisk krise

Konflikten mellom Tyrkia og Nederland startet i forrige uke da to tyrkiske ministre ble nektet innreise til Nederland. Ministrene fra Erdogans regjering ønsket å drive valgkamp før folkeavstemningen, dette til tross for at Erdogans eget parti innførte en lov i 2008 som forbyr politiske partier å føre valgkamp i utlandet.

Nederlandske styresmakter oppga «sikkerhetsrisiko» som årsak til at de to politikerne ble nektet.

Etter hendelsen har Erdogan nektet Nederlands ambassadør innreise til Tyrkia. Den tyrkiske utenriksministeren nekter å svare på EUs utenrikssjef Federica Mogherinis bønn om å roe ned den betente situasjonen mellom de to landene. Tyrkias EU-minister varslet at flyktningavtalen med Europa må reforhandles. Den tyrkiske politikeren, Cuma Icten, som for tiden er i Norge, mener vesten og EU motarbeider landet.

Samtidig varsler den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan at han selv vil reise ut i Europa for å holde folkemøter i forbindelse med den skjebnesvangre folkeavstemningen som skal avholdes i Tyrkia 16. april.

Dersom Erdogan og hans støttespillere vinner folkeavstemmingen, åpner det for at presidenten kan bli sittende gjennom to perioder til, noe kan bety at Erdogan blir Tyrkias president fram til 2029. De konstitusjonelle endringene vil også bety at antall folkevalgte reduseres, at statsministerrollen forsvinner og at presidenten vil kunne sette sammen sin egen regjering samtidig som parlamentet vil ha mindre kontroll.

Ifølge BBC truer president Erdogan Nederland med flere «nye uspesifiserte tiltak». EUs utenrikssjef Federica Mogherinis kaller situasjonen meningsløs.