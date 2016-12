Tysk avis hevder den mistenkte Berlin-terroristen skal ha tilbudt seg å bli selvmordsbomber

(Dagbladet): Hele Europa leter etter den 24 år gamle tunisieren Anis Amri etter at tysk politi etterlyste ham i forbindelse med mandagens terrorangrep i Berlin.

24-åringen er politiets hovedmistenkte. Fingeravtrykk skal knytte ham til lastebilen som ble brukt til å kjøre inn i folkemengden på Breitscheidplatz mandag kveld.

Nå hevder den tyske storavisa Der Spiegel at han tidligere har tilbudt seg å bli selvmordsbomber.

- Kommuniserte med hatpredikanter

Der Spiegel erfarer nemlig at den pågående tyske etterforskningen har avdekket telekommunikasjon mellom Amri og såkalte hatpredikanter. I denne kommunikasjonen skal Amri, ifølge Der Spiegel, ha tilbudt seg å bli selvmordsbomber.

Kommunikasjonen skal ha blitt overvåket av tyske myndigheter og skal ha skjedd for en tid tilbake. Innholdet i kommunikasjonen skal imidlertid ikke ha vært kategorisk nok til å gå til pågripelse av Amri.

I kommunikasjonen hevder Der Spiegel også at 24-åringen skal også ha spurt hvordan han kunne få tak i våpen.

Opplysningene Der Spiegel omtaler, er ikke bekreftet fra offisielt hold.

I natt meldte New York Times at 24-åringen skal ha søkt på nettet etter metoder for å lage eksplosiver.



I går meldte den bayerske kringkasteren Bayerischer Rundfunk Amri skal ha hatt kontakt med salafistpredikanter fra byene Hildesheim og Duisburg. Begge disse byene ligger ikke langt fra Düsseldorf, hovedstaden i Nordrhein-Westfalen.

Var på terrorliste

At Amri har vært på sikkerhetspolitiets radar er kjent fra før.

Da han bodde i den tyske delstaten Nordrhein-Westfalen skal han ha blitt kartlagt av tyske sikkerhetsmyndigheter og stemplet som en mulig terrortrussel.

Han skal da ha blitt oppført på en liste med 50 andre navn, ifølge Rheinische Post.

Han flyttet seinere til Berlin, og sikkerhetsmyndighetene i Nordrhein-Westfalen skal da ha gjort myndighetene i Berlin kjent med opplysningene. Hva som skjedde videre med denne informasjonen, er ikke kjent.

Tolv drept - 48 skadd

Det var mandag kveld rundt klokka 20.00 at en lastebil pløyde gjennom en folkemengde på Breitscheidplatz vest i Berlin.

Det var et julemarked som ble arrangert på torget. Tolv personer mistet livet og ytterligere 48 personer ble skadet.

I lastebilen som ble brukt til å kjøre inn i folkemengden på Breitscheidplatz mandag kveld, skal politiet ha funnet ID-papirer, ifølge Der Spiegel. Dokumentene skal ha tilhørt Amri, men han 24-åringen skal ha brukt flere identiteter og flere forskjellige ID-papirer.

En kilde innenfor det tyske politiet oppgir overfor CNN at den mistenkte gjerningsmannen ble arrestert i den tyske byen Friedrichschafen i august.

Dette i forbindelse med falske papirer. Han ble sluppet fri kort tid etter.