Tysk politijakt på 19-åring etter barnedrap

Politiet i Tyskland etterlyser en 19 år gammel mann etter at nabogutten hans ble funnet drept mandag. 19-åringen skrøt av drapet på "det mørke nettet".

Politiet i byen Bochum i Nordrhein-Westfalen fikk inn meldinger mandag kveld om at tekst, bilder og video av Marcel Hesse (19) var lagt ut på internett der han ser ut til å vise seg fram, tilsølt av blod, ved siden av det blodige drapsofferet.

Materialet sirkulerte først på det mørke nettet, mest brukt til illegale aktiviteter som utveksling av overgrepsbilder og salg av våpen og narkotika.

Politiet rykket ut til Hesses adresse i Herne klokken 19.30 og fant nabogutten (9) drept i kjelleren.

Politiet satte tirsdag inn helikoptre og sporhunder i jakten på 19-åringen, som ikke har noe tidligere kriminelt rulleblad.

Politiet opplyser at Hesse er trent i kampsport, iført kamuflasjeklær og kan være bevæpnet. Han beskrives som arbeidsledig og sosialt tilbaketrukket.

Politiet mistenker også at Hesse kan ha drept en kvinne, fordi han i en samtale på nett skal ha skrevet at han «kjempet mot et beist på 120 kilo» og at «hun kjempet mer imot enn barnet».

