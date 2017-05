(Dagbladet): Washington Post-spaltist Richard Cohen mener at enhver som har lest Christopher Clarks bok «The Sleepwalkers», som omhandler oppløpet til første verdenskrig, vil gjenkjenne en Trump-aktig figur.

I et innlegg med tittelen «Tyskland hadde en leder som Trump. Det er ikke den du tror det er» skriver Cohen at Trumps gjennomføring av de første 100 dagene som president medførte både erting og lettelse. Videre mener han at presidenten virker forbløffet over virkeligheten og hvordan ting gjøres.

Cohens konklusjon er at Trump egentlig ikke har oppnådd stort, og at politikken som føres, til en viss grad skal bygge opp under et stort selvbilde.

Anders Romarheim, USA-kjenner og førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier, oppsummerte presidentens første 100 dager slik:

- Andre har også mislykkes ganske kraftig med å få igjennom signatursakene sine, men Trump er nok i en særklasse.

- Noen hakk igjen

«Og med det ble alarmklokkene stille. Den store fascisttrusselen har avtatt, og det blir sett på som både klønete og ahistorisk å sammenlikne Trump med fortidas diktatorer - du kjenner navnene. Jeg er uenig i det, fordi vi alltid kan lære, selv av ekstreme eksempler, men Trump-prototypen som nå virker mest relevant, er også tysker», fortsetter Cohen.

Han sikter til keiser Vilhelm II av Tyskland, som regjerte mellom 1888 og 1918, og som abdiserte etter første verdenskrig.

«Keiseren var en tvitrer forut for sin tid, han avfyrte brev, telegrammer og ordrer uten å stoppe opp og tenke over motsigelser, politikk eller hva som var fornuftig. (Han krevde planlegging av invasjoner av Cuba, Puerto Rico og New York.)»

- Jeg synes kanskje han går litt langt i denne sammenlikningen. Det er noen hakk igjen før Trump blir som keiser Vilhelm II, men det kan være visse personlighetstrekk som kan likne. Likevel finnes det ulikhet, både hva gjelder personlighet og særlig hva gjelder historisk samtid, sier Øystein Sørensen, professor i historie ved Universitetet i Oslo, til Dagbladet.

Han forteller at de begge to har framvist narsissistiske trekk, og trekker fram at keiseren var veldig opptatt av å vise seg fram og av å vise hvor tøff han var.

- Men utover det var nok den tyske keiseren adskillig mer aggressiv og vidtfavnende hva gjelder retorikk - og spesielt krigsretorikk. Trump har ikke lagt noen planer om å invadere land så vidt jeg vet. Det er i alle fall lenge igjen før han åpent og tydelig er villig til å gå inn i en stor, verdensomspennende og væpnet konflikt, sier Sørensen.

Mener Trump er mektigere

Det er ikke første gang noen trekker paralleller mellom Donald Trump og fordums statsledere. Seinest i forrige uke uttalte Kjell Flekkøy, professor emeritus i nevropsykologi ved Universitetet i Oslo, seg om Trumps karaktertrekk.

- Trump er ikke Hitler, men hans mentale drivkrefter hadde fatale konsekvenser for en hel verden. Det samme hadde Stalin og Mao. Det er viktig at vi drar lærdom av disse erfaringene, også når vi vurderer Trumps mentale egenskaper, sa Flekkøy til Dagbladet.

Det å trekke paralleller og å påpeke likhetstrekk er imidlertid ikke det samme som å fastslå at Trump kommer til å bevege seg i samme retning som tidligere statsoverhoder.

- Trump og keiser Vilhelm II har og har hatt helt ulike politiske og maktmessige posisjoner. Trump er i mye større grad del av et system med garantier og hindre enn hva keiseren var. Den tyske keiseren var også åpent militarist, og han rustet opp helt vanvittig med tanke på å kunne gjennomføre en eventuell væpnet krig dersom det var nødvendig for å kunne gjøre Tyskland til en ubestridt supermakt. Det er en litt annen situasjon enn den vi har i dag, sier historieprofessor Øystein Sørensen.

- Har mye mer makt

Washington Post-spaltist Cohen mener imidlertid at president Trump har mye mer makt enn hva den tyske keiseren noen gang hadde, og viser til rakettangrepet mot Syria - en avgjørelse tatt av Trump, og USAs første direkte militærhandling rettet mot de syriske regjeringsstyrkene og diktator Bashar al-Assad.

Rakettangrepet kom etter det som trolig var et kjemisk angrep i Syria. USA er blant de vestlige landene som har anklaget regimet for å stå bak angrepet, som tok livet av mist 92 personer i Idlib-provinsen tirsdag 4. april.

USA-ekspert Svein Melby, seniorforsker ved Institutt for Forsvarsstudier, sa imidlertid nylig til Dagbladet at han mener vi har tillagt USAs rakettangrep for stor betydning.

- Jeg merket meg at mange kommentatorer la enormt mye i missilangrepet, men det er den mest uforpliktende bruken av militærmakt man kan utøve, sa Melby.

Økt spenning

De siste ukene har Donald Trump vært hard i retorikken mot blant andre Nord-Korea. Ved å trappe opp den militære tilstedeværelsen har spenningen i havområdet utenfor ettpartistaten økt. Japans nasjonale sikkerhetsråd har allerede diskutert hvordan landet skal kunne evakuere nesten 60 000 japanere fra Sør-Korea dersom en krise skulle inntreffe.

Kina mener at en Nord-Korea-konflikt når som helst kan bryte ut, og utenriksminister Wang Yi har advart om at ingen kommer til å gå seirende ut.

- Vi motsetter oss på bestemt vis enhver uttalelse eller handling som bidrar til økt spenningsnivå, og vi tar til orde for en pause i provokasjonene og truslene før situasjonen blir så ille at den ikke kan snus, har Wang Yi tidligere uttalt.