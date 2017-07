Tyvene saumfarte huset mens familien sov: Bryllupsgaver, bilen og telefonen som lå ved sengen er noe av det tyvene stjal

(Dagbladet): Mens Sara og Mikael Blålid sov gjennomsøkte tyver huset deres natt til tirsdag, skriver Sandefjords Blad.

- De tok til og med iPhonen og ladeledningen som lå rett ved sengen vår, forteller Mikael Blålid til Dagbladet.

Kom inn via verandadøren

Familien, som bor i Sandefjord, er sjokkerte over hvor mye tyvene klarte å få med seg.

- De tok blant annet bilen, tre tv'er, nye og gamle iPhoner, gaver fra bryllupet, to iPad mini, et nettbrett fra Samsung, en Macbook, ting fra kjøleskapet og mer til. De tok også alt av verktøy. Jeg er snekker, og verktøyet har en verdi på rundt 50 000 kroner, sier Blålid.

Blålid forteller at de sovnet sent, rundt to-tiden. Han hadde slukket lysene i huset og låst inngangsdøren. Men verandadøren i andre etasje, som pleier å stå gløtt, stod ulåst.

- Rett før klokka seks dagen etterpå våkner jeg av at Sara er stresset fordi hun lurer på hvorfor alarmen på telefonen ikke har gått, hun skulle jo på jobb. Hun går ut i stua for å lete der.

Den nye tv'en var borte, og det samme var bilen som stod i gårdsplassen kvelden før.

- Hun skrek at det hadde vært innbrudd. Jeg gikk ned, og det var helt uvirkelig. Vi hadde ikke merket noe som helst, sier Blålid.

Føler seg ikke trygge

Paret giftet seg for to måneder siden. Til og med bryllupsbildene har forsvunnet. De lå på en minnebrikke som stod i macbooken.

- Det er snakk om verdier på 200 000 kroner, utenom bilen, sier Blålid.

Men det aller verste, det er tanken på at noen har vært i hjemmet deres imens de sov.

- Sara fikk lyst til å flytte, hun likte seg ikke her. De tok med seg nøkler, så vi skal bytte låser i dag. Ingen av oss sov godt i natt, vi føler oss ikke trygge her.

Barna, på ett, tre og fem år, sov borte i natt. De har heldigvis tatt dette overraskende greit.

- Politiet var litt bekymret for hvordan barna skulle takle dette, men det de var mest bekymret for var om de ikke får se barne-tv, sier trebarnsfaren.

Godt planlagt

Han tror at innbruddet må ha vært godt planlagt, og at de var flere om jobben.

- De må ha vært flere av dem, og de må ha fulgt med på at vi ikke låser verandadøren om natta. De var nok også ganske så raske, sier Blålid.

Familien bor i et nabolag hvor det er tett med hus. Naboene var våkne til klokka 4 på natten, og de la ikke merke til noe.

- De hadde merket det om det var folk utenfor. Dermed må de ha vært her mellom klokka fire og klokka seks om morgenen.

Følg med i nabolaget

Blålid påpeker at det er ikke uvanlig at folk lar vinduer eller verandadører åpne for lufting om sommeren.

- Vi vil advare folk om at tyvene er såpass frekke at de ikke bryr seg om folk er hjemme.

Han forteller at de har vurdert å skaffe seg alarm før, men det har ikke blitt noe av. Nå skal de derimot skaffe seg alarm så fort som mulig.

Sandefjord politi oppfordrer til å ta kontakt hvis noen har sett ukjente personer eller biler i området.

- Folk må være ekstra årvåkne i ferietidene. Følg med i nabolaget og varsle om man ser noe unormalt, sier Espen Aagaard Bøyesen, politibetjent ved Sandefjord politistasjon.

Han forteller til Dagbladet at politiet har startet etterforskningen, men at de ikke har nye opplysninger om saken per nå.