Tyver slapp unna med et tjuetalls våpen etter sjokkbrekket

(Dagbladet): Tre og et halvt døgn etter sjokkbrekket i våpenbutikken BørseLars på Dal i Akershus, har politiet fått oversikt over hvor mange våpen som er på avveie.

- I forbindelse med våpentyveriet på Dal natt til mandag 31. juli, kan jeg bekrefte at det ble borttatt et tjuetalls våpen fra BørseLars våpenforretning, uten at jeg ønsker å utdype det nærmere, sier Espen Sandvold, lensmann i Eidsvoll og Hurdal, i en pressemelding torsdag.

Det var natt til mandag det ble slått alarm hos politiet på Romerike. Fullt bevæpnet rykket flere patruljer og et politihelikopter ut til våpenforretningen BørseLars på Dal i Akershus, etter at tyver hadde meid inn i butikken med en stjålet bil.

Det skulle seinere vise seg at meldingen til politiet, som kom like før klokka 6 på morgenen, kom hele seks timer etter selve innbruddet - til tross for at butikken har innbruddsalarm, ifølge Romerikes Blad.

- Vi etterforsker saken bredt og har foretatt en rekke vitneavhør og tekniske undersøkelser som vi nå analyserer. Vi ønsker fortsatt tips i saken på vår tipstelefon 63 96 92 68, sier Sandvold.

