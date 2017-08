Ubåten manglet signalsystem. Nå er fly og dykkere satt inn i søket etter Kim (30)

(Dagbladet): Det foregår et omfattende søk etter savnede Kim Wall (30), etter at en ubåt sank utenfor København fredag, skriver Expressen.

Fly og dykkere fra det danske forsvaret og politiet er satt inn i søket etter den 30 år gamle frilansjournalisten.

Søket er sentralisert i Køge Bugt i Øresund, der ubåten sank. I tillegg søkes det med fly i sørlige deler av Øresund.

Ifølge Expressen har danske myndigheter søkt om å få lete etter Kim Wall med fly også i svensk luftrom.

Hadde ikke signalsystem

Ifølge Ekstra Bladet hadde ikke ubåten «Nautilus» et såkalt AIS-system. Et system som gjør at farkosten kan spores.

Hadde den hatt det, kunne man ha sett hvor ubåten har vært og fulgt den via nettstedet marinetraffic.com.

At ubåten ikke hadde et AIS-system, betyr at den praktisk talt var usynlig for alle sporingssystemer.

- Under operasjonen torsdag kveld og natt, kunne vi ikke lokalisere ham (ubåten), hvis ikke så hadde han selvfølgelig blitt funnet, sier Ole Theil Sørensen, vaktsjef ved det danske forsvarets operasjonssenter, til den danske avisa.

Sørensen sier at tårnet på ubåten er lite, og at det ville vært vanskelig for sjøforsvarets radar å oppdage den.

- Dessverre søker vi etter levninger og ikke en levende person. Sjansene for å finne henne i live er nesten null. Men politiet søker også på land, og der leter man aktivt etter en savnet person, sier Ole Theil Sørensen til Expressen.

Søket etter Kim Wall skal fortsette fram til det blir mørkt, og dersom de ikke har funnet henne innen den tid, vil de fortsette i morgen.

Nær kollisjon

Tidligere i dag konkluderte etterforskere at Kim Wall ikke var i ubåten som sank fredag. Ubåtens eier Peter Madsen, som kom seg i land før den sank, er siktet for uaktsomt drap på Kim Wall.

Den unge kvinnen har ikke blitt sett siden torsdag kveld, da hun gikk om bord i ubåten i København. Ingen har fått kontakt med henne, og det er fortsatt uklart hva som har skjedd med den svenske journalisten.

Krimvakta i København-politiet sier til Expressen at søket på land, der Madsen hevder han slapp av Kim Wall, er avsluttet.

Bare to timer etter at Peter Madsens ubåt ble meldt forsvunnet, var et større handelsfartøy nær ved å kollidere med farkosten i Øresund. Det hevder et vitne som Aftonbladet har snakket med.

- Det var ekstremt nære en kollisjon. Ubåten krysset rett foran oss, sier et øyevitne som var på handelsskipet, til avisen.

Politiet har vært i kontakt med vitnet og beskriver opplysningen som veldig viktig.

Endret forklaring

Peter Madsen sier at ubåten sank som følge av feil på ballasttanken. Madsen ble lørdag varetektsfengslet i 24 dager. Dansken nekter straffskyld.

Madsen har tidligere sagt at han slapp av Kim Wall klokka 22.30 på Refshaleøen torsdag. Men skal i avhør har gitt en annen forklaring. Politiinspektør Jens Møller Jensen ønsket ikke å gå i detalj på hva hans nye forklaring er under en pressekonferanse søndag formiddag.