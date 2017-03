Uber innrømmer at de bruker hemmelig teknologi til å rundlure myndighetene

NEW YORK (Dagbladet): Siden 2014 har Uber brukt et verdensomspennende program for å lure myndighetene i områder der tjenesten er blitt slått ned på av politiet, skriver New York Times.

Sjåførtjenesten, som er en konkurrent til taxinæringen, har vært omstridt i en rekke land.

Politiet i Norge har avskiltet og bøtelagt en rekke Uber-sjåfører det siste halve året. To rettskraftige dommer slår fast at Uber er ulovlig i Norge. Taxiforbundet har også benyttet seg av taktikken med å infiltrere.

Dagens Næringsliv har skrevet om hvordan Taxiforbundet hyret inn pr-rådgiverne i selskapet Aabø & Co. Rådgiverne skal ha bestilt turer med Uber og deretter politianmeldt til sammen 105 sjåfører.

Unngår uønskete kunder

Programmet til Uber omfatter blant annet et verktøy, som blir kalt Greyball, og som bruker innsamlet data fra Uber-appen og andre steder for å identifisere og unngå kunder med tilknytning til myndighetene. Programmet er blitt kalt VTOS - en forkortelse for «violation of terms of service», og det ble utviklet for at sjåførene skulle kunne unngå uønskete kunder.

- Programmet nekter forespørsler fra brukere som bryter med vilkårene for bruk av tjenesten - enten det er personer som ønsker fysisk å skade sjåførene eller konkurrenter som ønsker å forstyrre vår virksomhet eller motstandere som konspirerer med myndighetene i hemmelige operasjoner for å lokke våre sjåfører i feller, sier Uber selv i en uttalelse til New York Times.

Programmet fungerer slik at dersom Uber-appen innhenter opplysninger fra flere kilder og gjenkjenner antatte uønskete kunder, blir turer raskt kansellert. Programmet innebærer også at uønskete kunder får se fiktive kjøretøyer i sine displayer inne i appen.

Det kontroversielle programmet ble godkjent av Ubers juridiske avdeling, men juseksperter er usikre på om det er lovlig.

- Med alle systematiske forsøk på å omgå loven, flørter du med katastrofen. Vi løfter alle litt på foten fra gasspedalen når vi ser en politibil foran oss, og det er ikke noe galt med det. Men dette er langt mer enn å unngå en fartsbot, sier jusprofessor Peter Henning ved Wayne State University til New York Times.

Mange kontroverser

Uber har vært i hardt vær flere ganger den siste tida. Mandag ba toppsjefen, Travis Kalanick sin nyansatte direktør, Amit Singhal, om å gå av. Singhal hadde ikke opplyst til Uber om at han var under etterforskning for seksuell trakassering hos sin forrige arbeidsgiver, Google.

En annen video denne uka viste hvordan Kalanick selv kranglet med en av Ubers egne sjåfører. Toppsjefen la seg helt flat og beklaget etter hendelsen.

Selvskapet er blitt saksøkt av Google for teknologityveri.

I forrige uke anklaget en Uber-ansatt selskapet for seksuell trakassering og diskriminering. Sjåførtjenesten har hyret inn USAs tidligere justisminister, Eric Holder til å etterforske anklagene.

I februar trakk Kalanick seg fra Donald Trumps økonomiske råd etter massiv kritikk for tilknytningen til den kontroversielle presidenten, og etter at kunder begynte å slette Uber-appen.