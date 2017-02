UD: - Velkjente synspunkter

Den russiske ambassaden i Oslo sendte i dag ut et brev der de tar et oppgjør med Norge og Norges forhold til Russland.

- Den russiske ambassaden kommer med velkjente synspunkter på europeisk sikkerhetspolitikk og NATO. Når det for eksempel gjelder norsk og europeisk holdning til Russlands brudd på folkeretten i Ukraina er denne vel kjent og kommunisert til russiske myndigheter, skriver UDs kommunikasjonssjef Frode Overland Andersen i en uttalelse.

I brevet viser ambassaden til at det bilaterale forholdet mellom de to landene er så dårlig at det ikke har vært noe møte mellom Norge og Russland på utenriksministernivå siden 2014.

- Det har vært jevnlige samtaler mellom Norge og Russland på politisknivå og høyt embetsnivå. Blant annet besøkte naturressursminister Donskoj Oslo i november.

Og:

- Det er planlagt møter på ministernivå i den økonomiske kommisjonen og miljøvernkommisjonen i løpet av våren, svarer Andersen.

Han skriver også at Børge Brende i går avtalte med Russlands utenriksminister Sergej Lavrov at han skal reise til Arkhangelsk i Russland i mars.

- Utenriksminister Brende møtte i går utenriksminister Lavrov i Bonn og avtalte å komme til Arkhangelsk på den arktiske konferansen i mars, skriver Andersen.

Russland skriver at det er helt uaktuelt å gi visum til Trine Skei Grande og Bård Vegar Solhjell så lenge Norge slutter seg til EUs sanksjoner og visumnekt til ledende russere.

- Norge har protestert gjentatte ganger i Moskva og Oslo når det gjelder Russlands grunnløse innreisenekt for to norske parlamentarikere. Vår motstand mot beslutningen har vært vel kjent for russiske myndigheter gjennom hele prosessen, sier Andersen.