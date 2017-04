UD: - Vi oppfordrer alle nordmenn i St. Petersburg til å kontakte pårørende

(Dagbladet): Like etter klokka 14.00 i dag kom det meldinger om en eksplosjon på metroen i St. Petersburg.

Ifølge nyhetsbyrået Interfax, som siterer guvernørens pressetalsmann, kan minst ti personer være døde og minst 50 personer være skadd som følge av hendelsen.

- Ta kontakt med pårørende

Pressetalsperson i Utenriksdepartementet, Ane Haavardsdatter Lunde, sier til Dagbladet at hun ennå ikke har bekreftede tall på hvor mange nordmenn som befinner seg i den russiske byen.

- Vi vil oppfordre alle til å ta kontakt med pårørende og si at de har det bra. Vi jobber nå med å forsikre oss om at ingen i området er rammet på noe vis. Det finnes ikke noen fullstendig oversikt over nordmenn som er der akkurat nå.

Nyhetsbyrået RT melder at eksplosjonen skal ha funnet sted da toget befant seg mellom stasjonene Tekhnologitsjeskij Institut og Sennaja Plosjtsjad, noe nyhetsbyrået får bekreftet fra National Antiterrorism Committee.

Iverksatt sikkerhetstiltak

Alle metrostasjoner i byen skal være stengt, og alle personer skal være evakuert ut av stasjonene.

På Twitter melder metroen i Moskva at de kommer til å sette inn ekstra sikkerhetstiltak, og at de vil bistå i St. Petersburg dersom det er nødvendig.

Overfor RT sier National Antiterrorism Committee at de har økt beredskapen i byen, i frykt for et potensielt nytt angrep.

En talsperson ved Pulkovo flyplass i St. Petersburg sier til nyhetsbyrået TASS at de også har iverksatt sikkerhetstiltak som følge av hendelsen.

- Flyplassen har økt beredskapen, inkluderende sikkerhetskontroller ved inngangen og sikkerhetskontrollene før avgang, sier talspersonen.