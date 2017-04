- Uholdbart at overgrep mot barn og voldtekt av kvinner settes opp mot hverandre

(Dagbladet): Oslo-politiet opplever at etterforskningen av voldtektssaker med voksne ofre får uakseptabel lang behandlingstid på grunn av presset etterforskningskapasitet som konsekvens av ressursbruken til avhør av barn.

De ber nå om at fristbestemmelsen for tilrettelagte avhør for barn på en uke, skal gjelde «dersom det er en akutt risiko eller fare for vitnet eller sakens opplysning», men at en 2-ukers- frist bør gjelde når dette ikke er tilfelle.

- Det er uholdbart at overgrep mot barn og overgrep mot kvinner settes opp mot hverandre. Politiet må rett og slett bare venne seg til at disse barnesakene tar mer ressurser enn tidligere. Det kommer ikke til å avta, tvert imot. Løsningen er ikke å endre fristene, eller svekke kravene til barns rettssikkerhet. Det er å innse at vi trenger en styrking av etterforsking av vold og overgrep både av barn og voksne, sier Lene Vågslid (Ap) i justiskomiteen på Stortinget.

106 prosent økning

I oktober 2015 ble dommeravhør av barn erstattet med såkalte tilrettelagte avhør, med avhørsleder fra politiet. Da kom også de nye fristene.

I årene før regelendringen hadde det vært en betydelig økning i antall avhør av barn. Økningen har bare fortsatt.

Fra 2014 til 2016 økte antall gjennomførte dommeravhør og tilrettelagte avhør med 106 prosent i Oslo politidistrikt, fra 336 avhør i 2014 til 692 avhør i fjor.

I 2016 ble det gjennomført 5 514 førstegangsavhør i landet. Av disse ble 47 prosent av avhørene gjennomført innen frist. Politiet sier at økningen i antall avhør utgjør et stort ressursuttak. Situasjonen beskrives som at de løper fra avhør til avhør.

- Alvorlig rettssikkerhetsproblem

Vågslid sier at man som voksen må tenke: «Hadde jeg akseptert å bli behandlet slik som barn gjør i overgrepssaker?»

- Rettssikkerheten for voksne i overgrepssaker er mye bedre enn for barn i mange tilfeller. Et barn som er voldtatt får nødvendigvis ikke snakke med politiet før det har gått uker eller måneder. Vi voksne hadde aldri funnet oss i det. Det er uholdbart, sier hun.

Vågsild sier at å overholde fristene ikke er gratis, men helt nødvendig med tanke på videre etterforskning. Hun sier det må legges til rette for at politiet både har ressurser til å etterforske vold og overgrep mot barn og mot kvinner og at det må en umiddelbar omprioritering til. Hun sier hun vil ta opp dette med justisministeren.

- Nå bygges det opp en stor kommunikasjonsenhet i Politidirektoratet, for. eks. Det være være rom for å omprioritere midler, sier hun.

Advarer

- Vi tar selvsagt opplysningen om at det skjer en økning i restanser på det største alvor, sier Margunn Ebbesen (H), fra justiskomiteen på stortinget.

- Men det som er viktig er at det nå er et høyere fokus på dette saksfeltet innen justis, og det er jeg veldig glad for. Etterslepet i disse sakene var mye større før, så når vi nå har fått større fokus på at disse sakene skal prioriteres så skjer det nødvendigvis en økning i antall saker. Da er det viktig at vi også utruster politiet med nødvendige ressurser til å drive etterforskning og det mener jeg vi har gjort, sier hun.

Hun peker på nærpolitireformen, kutt i POD til fordel for politidistriktene, styrking av politiet med tre milliarder kroner og at det i utgangen av året vil være 1800 flere politistillinger i arbeid.

Ivar Stokkereit, fagansvarlig, Barns rettigheter i UNICEF Norge, mener de nye reglene som ble iverksatt høsten 2015 har resultert i at politiet nå må prioritere sakene.

- Vi advarer sterkt mot å endre disse fristene nå. Det følger av våre internasjonale forpliktelser at politiet raskt skal avhør barn i saker om vold og overgrep. Både FNs barnekonvensjon og Lanzarote-konvensjonen oppstiller tydelige krav til effektiv etterforskning og tidlige avhør av barn som er utsatt for vold og overgrep. I tillegg vet vi at det både for barna selv og for avhørets bevisverdi er viktig å gjennomføre avhøret raskt.

Trenden fortsetter

Ifølge Politidirektoratets rapport ble det i januar i år gjennomført 555 førstegangsavhør, 50 prosent innenfor frist. 503 ble gjennomført i februar, 53 prosent innenfor frist.

Siden januar i fjor har politiet blitt bedre på å overholde fristen, da 30 prosent av de 430 avhørene gjennomført innen fristen den måneden.

- Jeg stiller meg på ingen måte avvisende til forslaget om å endre fristen når jeg hører fra flere fagfolk flere steder at de opplever samme utfordringer, har justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) sagt til Dagbladet.