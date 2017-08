Ukjent nordmann har skapt et milliardeventyr i California

(Finansavisen): Børge Hald og hans amerikanske kone, Amy Pressman, har bygget opp har nettopp flyttet inn i nye lokaler på 10 000 kvadratmeter, noen mil sør for San Francisco. Selskapet har 1100 ansatte verden rundt.

Skiltene er ikke kommet opp på det splitter nye kontorbygget i San Mateo, California. Men bokhylla i resepsjonen er på plass og den er full av eksemplarer av boka «Mindset».

Alle ansatte i teknologiselskapet Medallia, som de to gründerne har bygget opp, skal ha lest boka og alle nyansatte får et eksemplar med hjem.

I USA er privateide selskaper sparsomme med finansiell informasjon, men basert på pressemeldinger har omsetningen for lengst passert 1 milliard kroner årlig. Pilene peker rett opp.

- Alt er nytt

Siden oppstarten har Medallia hentet inn 2 milliarder kroner fra investorer.

Medallia ble startet av Børge Hald fra Bekkestua og hans amerikanske kone Amy Pressman. Hvor mye Børge Hald og Amy Pressman eier i dag får vi ikke vite, men Hald antyder at investorene eier under 50 prosent, mens gründere og ansatte eier mer enn 50 prosent.

Siste emisjon skal ha verdsatt selskapet til 1,25 milliarder dollar, tilsvarende 10 milliarder kroner. Uansett vil Børge Hald være milliardær, i norske kroner. Kanskje også mangemilliardær.

I ryggen har han prestisjefondet Sequoia Capital, som blant annet har vært med å avle fram Google, YouTube, PayPal, Instagram og Airbnb.

Men han er mer interessert i å vise oss trimrommet. Det er like stort som et vanlig treningssenter og knapt tatt i bruk, med lukt av nylagt gulv og fersk gummi.

– Alt er nytt, smiler han til Finansavisen.

Analyseverktøyet

Børge Hald og hans ansatte har utviklet et analyseverktøy for håndtering av store kundedata. Han mener Medallia har skapt en helt ny kategori. Han kaller den customer experience management. Medallias system ser og forstår kundene på kryss og tvers av kanaler.

Det unike med Medallias programvare er at den finner ut hva kunden synes om bedriften din, i sanntid. Denne informasjonen, som i praksis utgjør enorme datamengder, struktureres og gjøres lettfattelig. På den måten blir den til et verktøy for ansatte med kundekontakt.

– Vårt system forstår kunden bedre enn noen andre. En kunde som først sjekker inn på et hotellrom og så seinere skriver en anmeldelse, denne kunden kan vi følge og forstå, og deretter omdanne dette til verdifull informasjon for hotellkjeden, sier Hald til Finansavisen.

For eksempel har Medallia laget en egen app for toppsjefer, der de kan følge med på hva kundene sier om dem.

Fra minus 47 til skolebenken - og arbeidsledighet

Børge Halds karriereplan ble laget under det verste av norsk vinter.

– Jeg var i militæret, og satt i en bunker i Kautokeino. Ute var det minus 47 grader på det verste. Jeg tenkte at livet skulle inneholde mer enn dette. Jeg bestemte meg for å få mest mulig ut av årene som kom.

Han søkte på universiteter verden rundt og fikk et ettertraktet stipend ved University of Michigan, et av USAs beste offentlige universiteter. Gode resultater på skolen ble toppet med et jobbtilbud fra Wall Street.

Men timingen var ikke optimal. De store bankene strevde fortsatt etter den økonomiske nedturen på begynnelsen av 1990-tallet. Jobbtilbudet ble trukket tilbake før han rakk å begynne.

– Jeg og en kamerat flyttet inn hos en venninne i leiligheten hennes i New York. Vi ga oss fire uker på finne jobb. Men vi greide det ikke. Og så fant foreldrene hennes ut at de ikke ville sponse to arbeidsløse unge menn, minnes Hald.

Traff bølgen

Etter litt fram og tilbake havnet han ved Stanford Graduate School of Business for å ta en mastergrad. Her traff han bølgen som har skapt mange av dem som i dag er verdens rikeste menn. En klassekamerat ble seinere medgründer i eBay og var multimilliardær allerede ved den første gjenforeningsfesten.

Selskaper som Amazon, Google og Yahoo var i sin barndom.

– Den første internettbobla var på vei, og vi var i hjertet av Silicon Valley. Jeg har alltid vært en nerd. Jeg elsket å programmere og lage spill. Men da jeg kom hit så jeg at, wow, her kan man gjøre store ting. Det spilte ingen rolle hvor du kom fra og du trengte ikke kjenne noen. Du kunne få til det du ville. Det var en utrolig opplevelse, sier han til Finansavisen.

På Stanford møtte han Amy Pressman, som ble hans kone. De dro riktignok først et par år til London for å jobbe som konsulenter, og bodde også en periode i Norge, men vendte så tilbake til Silicon Valley. De ville være med på mulighetene de hadde sett.

– Vi følte at vi var en del av en spesiell tid. Det var mye energi. Alle ville tilbake til Silicon Valley og se om de kunne bygge noe selv.

Løs idé

Amy Pressman og Børge Hald startet med en løs idé og møtte mange stengte dører, men ga ikke opp.

Det ble flere nudelmiddager og flere framstøt mot andre kunder. 1. januar året etter hadde de to kunder og var cash flow-positive. De var i gang.

I dag betjener Medallia kunder som Four Seasons Hotels, Nike, Apple og The Veterans Administration, som i praksis er velferdsorganisasjonen for hjemvendte soldater.

Innen overskuelig framtid skal fondene realisere det de har investert i Medallia. Da er det bare to muligheter – enten skal selskapet selges eller børsnoteres.

– Det vil jo komme en exit. Men jeg liker ikke ordet exit. Det er ikke en slutt, det er en begynnelse. Vi har bare gjort 25 prosent av det vi ønsker å gjøre. Vi bygger en ny kategori, dette er begynnelsen på den historien, sier Hald til Finansavisen.

