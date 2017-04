Uklart hva som forårsaket ulykken

(Dagbladet): Tre personer er bekreftet omkommet etter den tragiske bussulykken som skjedde på E45 mellom Sveg og Fågelsjö i Härjedalen i Sverige i 07-tida i morges.

I tillegg er fem personer alvorlig skadd.

På en pressekonferanse klokka 17 opplyste politiet at de nå jobber med å avhøre samtlige personer som var på bussen. De opplyste også at de foreløpig ikke har noen mistanke om at det skal ha skjedd noe kriminelt.

- Erfaren sjåfør

Om bord i bussen var 52 elever fra en 8. klasse fra Marks kommune, seks voksne ledere, samt en sjåfør.

De var alle på vei til en skitur i Klövsjö, og de fleste om bord skal ha sovet da alt gikk så veldig galt.

I tillegg til de fem alvorlige skadde, er 23 personer fraktet til sykehus med skader.

- De resterende som reiste med bussen, har mindre skader, eller ingen skader, sa Lisbeth Gibson, sykehusdirektør i region Jämtland Härjedalen.

Sjåføren skal ha kommet fra ulykken uten alvorlige fysiske skader, ifølge busselskapet han arbeider for.

- Sjåføren er en 62 år gammel mann med lang erfaring, oppgir selskapet i en pressemelding.

Service i desember

Videre skriver de at bussen, en Setra dobbeldekker av årsmodell 2010, var til sjekk i desember i fjor.

Overfor Dagbladet bekrefter en talsperson ved selskapet at det fantes bilbelter på bussen.

Han beskriver hendelsen som fryktelig, og sier også at sjåføren er i sjokk.

Talspersonen kjenner ikke til årsaken til ulykken.

Tekniske undersøkelser

Politiet har startet etterforskning av ulykken, og veien er derfor stengt. På pressekonferansen i ettermiddag fortalte politiet at veien vil være stengt fra til lunsj-tider mandag.

Bussen har blitt løftet ut av grøfta, og vil bli teknisk undersøkt.

Den har blitt transporteres bort fra ulykkestedet.

På pressekonferansen sa de at fortsatt ikke vet årsaken til ulykken.

I morgen vil både personer fra den svenske havarikommisjonen og politiets teknikere til å undersøke ulykkesplassen.

- Tørr asfalt

Redningsleder Per Nysted i Redningstjenesten i Ljusdal var på ulykkesstedet kort tid etter at den første meldinga kom i dag morges.

Han sier han ikke aner hva som kan ha ført til at bussen endte så hardt i grøfta.

- Det er ingen sprekker i veien, og asfalten er tørr og fin, sier han til Dagbladet.