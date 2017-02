(Dagbladet): Marianne Ødegaard (41) har sett ulv fra eiendommen i Finsrud i Akershus én gang før, men søndag fikk hun og samboeren se en ulv - bare fem meter fra inngangsdøra.

- Denne gangen var det ikke morsomt, sier hun til Dagbladet.

I 10-tida kom katten hennes løpende inn og gjemte seg under senga. Hun kikket ut, og så ulven spasere rett utenfor tomta i Aurskog kommune.

Det var Indre Akershus Blad som først omtalte saken.

Saken fortsetter under bildet.

- Jeg var ikke så redd, jeg sto trygt i andreetasje, men jeg var redd for katten min. Det er ikke lenge siden en hund ble stygt angrepet her i området, sier hun til Dagbladet.

- Titta på meg

Hunden hun viser til, heter Amigo og ble angrepet 31. januar. Dachsen ble alvorlig skadd på indre organer, skrev NTB fredag.

- Det var ingen tvil om at dette var en ulv. De er svære. Han titta opp på meg og fortsatte i samme ganglag. Det så ikke ut til at han brydde seg noe særlig om meg. Det laget litt lyd da jeg åpnet verandadøra og gikk ut for å ta bildet, sier hun.

Det er ikke overraskende at det er ulv i Ødegaards område nå, sier rovviltansvarlig hos Statens naturoppsyn i Oslo og Akershus, Jan Huseklepp Wilberg til Indre. Han mener ulven kan stamme fra Aurskog-reviret eller Mangen-reviret, evt. en enslig ulv.

- For nære

- Vi så et par ulv for cirka et år siden, og da syntes vi det var nesten spennende å ha sett dem. Denne gangen syntes jeg det ble for nære til at det var gøy, sier Ødegaard til Dagbladet.

Det har aldri vært flere ulv i Norge i moderne tid, og ulvedebatten har rast i vinter. Flere har tatt til orde for fellingstillatelse av flere ulv, da de mener dyret er for nære skoleveier og hus. I slutten av januar demonstrerte rundt 2500 mennesker utenfor Stortinget.

Saken fortsetter under bildet.

Stridens kjerne

Striden startet med at Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) rett før jul sa nei til lisensjakt på 32 ulv i fire revirer der rovviltnemndene hadde åpnet for jakt. Fellingskvoten ble redusert fra 47 til 15 dyr fordi ulvene, slik Helgesen og Klima- og miljødepartementet oppfatter det, ikke har et skadepotensial som gjør at de kan skytes.

Innen 10. mars

Da tvinger både Norges lover og internasjonale forpliktelser statsråden til å si nei til jakt, skrev NTB samme dag som dachsen ble angrepet av ulv.

Innen 10. mars må regjeringa legge fram et forslag for Stortinget om hvordan lisensjakta skal gjennomføres.

Partiene Høyre, Krf, Frp og Ap er sammen om et ønske om å endre forskriften om forvaltningen av rovvilt.

