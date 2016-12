Ulykkesmeldinger renner inn på Twitter: Meteorolog advarer mot dårlige kjørefohold

(Dagbladet): I dag har det blitt meldt om trafikkulykker fra politidistrikt flere steder i landet. Trafikkoperatør i Statens Vegvesen sier at det kan være glatte veier i fjellovergangene, og at de har sikret beredskap ut uka.

Politiet i Haugesund, Oslo og Vest-Oppland er bare noen av politikontorene som har meldt ifra om trafikkulykker. Haugesund-politiet advarer også om at det er glatt på stedet etter hagl.

Ang trafikkulykke Ropeid. En person kjørt til Haugesund sykehus. Enslig kjøretøy ut av vegen. Glatt på stedet etter hagl. — SVPD ops - Haugesund (@HaugSunnOps) December 22, 2016

I utgangspunktet har ikke Sør-Vest politidistrikt så mange glatte veier i sitt område. Men den ene trafikkulykken skal ha kommet av at det skal ha begynt å hagle etter at en mann i 60-årene kjørte inn i en tunnel i Ropeid. Så da mannen kjørte ut av tunnelen igjen skal veiene ha vært glattere, forklarer operasjonsleder i Haugesund-politiet, Trond Børge Åsbu.

Gjøvik: kl 1454 Trafikkulykke Fv155 Gravåsen. Vegen er stengt. To biler involvert, påkjørsel bakfra. Nødetatene er på veg. — Politi Vestoppland (@PolitiVestoppla) December 22, 2016

- Kjør etter forholdene

- Mannen er fraktet til sykehus for kontroll. Han hadde lettere skader, men ettersom det er snakk om en høyhastighetsulykke, så ønsker vi at sykehuset tar en sjekk av føreren likevel, sier Åsbu.

5 biler er innvovlert i en kollisjon med påfølgende kjedekollisjoner på E-6, ca 400 m nord av rundkjøringen. Lettere skader. Fremkommelig. — OPS Gudbrandsdal (@OPSGudbrandsdal) December 22, 2016

Trafikkoperatør i Statens vegvesen, Mette Brunæs, kan fortelle at over fjellovergangene kan det være veldig glatt.

- Det er klart at over fjellovergangene er det dårlig. Kommer du i kø, så må du holde køen og avpasse farten etter forholdene, sier hun.

Hun kan også informere om at de har sikret beredskap på værutsatte steder, da det er meldt dårlig vær resten av uka.

Varsler glatte veier

Statsmeteorolog ved Meteorologisk institutt, Justyna Wodziczko, sier at de har et obs-varsel mot glatte veier ut nå. Særlig gjelder dette Agder, Telemark, Buskerud, Hedmark, Oppland, Vestlandet og Sør-Trøndelag.

- Glatte veier kommer av vind, snø og fokk i fjellet. Dette kan skape problemer, sier hun.

Wodziczko forklarer også at været vil forverre seg i løpet av uka, og at det vil være fare for glatte veier også i jula. Først og fremst dreier det seg om julaften, første juledag og andre juledag.

- Folk må ta hensyn til at det kan bli dårlige kjøreforhold og forsinkelser i noen deler av landet, som vil føre til kolonnekjøring, sier hun.