Undersøker om dagens skyteepisoder kan ha en sammenheng med Grünerløkka-skytingen

(Dagbladet): I en pressemelding bekrefter politiet at en person er pågrepet og siktet for forsøk på drap etter skyteepisodene på Majorstua og Etterstad i dag.

To personer skutt

Rundt en time etter skyteepisoden på Majorstua fikk politiet melding om mulig skyting i Etterstadgata. En person ble funnet skadet på Etterstad og er sendt til sykehus. Ingen av de to er livstruende skadet.

Ifølge pressemeldingen er det foreløpig ingenting som tyder på at det ble avfyrt skudd på Etterstad.

- Vi vet ingenting om andre eventuelle gjerningssteder per nå. To personer er skutt og funnet på to forskjellige steder, sier Audun Kristiansen, kontaktperson for politiet.

Grünerløkka-skytingen

De involverte er kjent for politiet for alvorlig kriminalitet. Politiet etterforsker om hendelsene i dag kan ha en sammenheng med skytingen på Grünerløkka forrige lørdag.

- På bakgrunn av de opplysningene vi har kan vi ikke se bort i fra det. Vi jobber tett med alle tre sakene for å se om det er en sammenheng, sier Kristiansen.

Lørdag ettermiddag forrige uke fikk politiet melding om at en mann med skuddskader hadde blitt funnet på Birkelunden.

- En person med skuddskader er funnet. Vi jobber utifra at han er blitt skutt, og prøver å kartlegge ham, og miljøet han tilhører, sa politiets innsatsleder på stedet, Christian Bortne, til Dagbladet.

Bortne fortalte da at den skadde trolig ble forfulgt av gjerningsmann før nådde Birkelunden på Grünerløkka.

Saken oppdateres.

Politiet ønsker at personer som har opplysninger eller er vitner tar kontakt på telefon 22669966 eller epost til [email protected]