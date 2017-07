- Ungdom helt ned i 14 års-alderen blir rekruttert til salg av narkotika

(Dagbladet): Politiinspektør Grete Lien Metlid, sjef for alvorlig kriminalitet i Oslo-politiet og politiinspektør John Roger Lund, leder for Enhet Øst, holdt klokka 15 i dag en pressekonferanse etter at 25 personer, tilhørende en kriminell gruppe er pågrepet den siste uka.

Fem personer er varetektsfengslet, siktet for narkotikalovbrudd, ifølge politiet.

- Løpegutter

Politiinspektør Lund sier at politiet mener ungdom helt ned i 14 - 15 års-alderen blir rekruttert til salg av narkotika.

- I tre og en halv måned har det vært en målretta politiinnsats i Oslo øst, blant annet ved bruk av sivilpoliti - og det er blitt gjort en rekke beslag av narkotika. Vi har blitt kjent med at det i miljøene er en negativ utvikling. Ungdom rekrutteres til salg av narkotika. Vi ønsker ikke at ungdom skal være løpegutter for kriminelle, sier Lund.

- Over tid og i samarbeid med med Enhet Øst har vi avdekket et nettverk som driver med vold og grov vold, der det er blitt utnyttet unge og sårbare mennesker, sier Metlid.

Depot ved barnehager

Hun forteller at det totalt er blitt pågrepet 90 personer i forbindelse med etterforskningen, i løpet av de siste tre månedene.

De to politiinspektørene bekrefter på pressekonferansen at de har funnet flere depoer med narkotika - noen av dem i nærheten av skoler og barnehager.

- Det er også gjort beslag av våpen og penger, sier Metlid.

Det er spesielt på Mortensrud politiet mener rekrutteringa har funnet sted, særlig i tilknytning til kjøpesenteret der.

- Vi kjenner til flere voldsepisoder, trusler og salg av narkotika, forteller Lund.

Forskjellige typer narkotika

Til Dagbladet sier politiinspektøren at det er snakk om et titalls ungdommer som de mener har vært løpegutter for kriminelle.

- Hva slags narkotika selger de?

- Det er forskjellige typer narkotika, men hovedsakelig hasj, sier Lund.

- Hva slags våpen har dere beslaglagt?

- Det er funksjonelle våpen.

- Hvordan foregår rekrutteringa?

- Det kan være ungdom som ikke har det helt OK hjemme, som er litt rotløs. Jeg ber foreldrene følge med og ha en god dialog med barna sine.

Han forteller at når unge personer under 18 år kommer i kontakt med politiet, varsles dette til barnevernet.

- Så vil vi også i dialog med barnevernet prøve å finne ulik tiltak som kan rettes opp mot ungdommen for å prøve å få vedkommende på rett vei igjen., sier Lund.

Varetektfengslet

Dagbladet fikk tidligere i dag opplyst at varetektsfengslingene av minst tre personer i Oslo tingrett i midten av forrige uke er involvert i sakskomplekset.

Alle mennene er i 20-åra.

- Har de blitt varetektsfengselet fordi politiet tror det vil bidra til å stoppe rekrutteringa?

- Det er helt klart at denne brede innsatsen som nå er gjort av politiet nå har alle elementer i seg; den har elementer på å svekke et kriminelt nettverk, og den har elementer for å unngå nyrekruttering. Og da vil det være slik at de som styrer et nettverk - får man luket ut de, så vil det være med på å hindre rekruttering.

- Tenker dere at disse fem har vært med på å styre nettverket?

- Nei, jeg kan ikke si hvor i hierarkiet disse er, men det jeg kan si er at de har en rolle der ute som har gjort at vi har gått til disse pågripelsene og varetektsfengslingene, sier Lund til Dagbladet.

Bakmenn

Ifølge fengslingskjennelsene ble de identifisert gjennom videoovervåkning av et skogsområde der det, ifølge politiet, var plassert et narkotikadepot.

Politiet anser mennene å tilhøre en kriminell gruppe, ifølge kjennelsene. Retten omtaler at det dreier seg om «et betydelig kvantum narkotika».

- Det arbeides aktivt for å avdekke bakmenn i saken. Ytterligere pågripelser kan ikke utelukkes, heter det i kjennelsen mot en av de siktede mennene.



Oslo tingrett skriver i kjennelsen mot en av de siktede:

- I denne saken fremgår det av spaningsrapporten at det er betydelig omsetning av narkotika på Holmlia og at dette er organisert.