Unike dronebilder viser de enorme ødeleggelsene i Mosul

(Dagbladet): Siden oktober i fjor har den USA-ledede koalisjonen kjempet for å ta tilbake Iraks nest største by Mosul fra Den islamske stat (IS), som tok kontrollen sommeren 2014. Den østlige delen ble befridd i januar, men i vest biter terrororganisjonen fremdeles fra seg.

Byen er for en stor del rasert av de kraftige kampene, der det de siste ukene har vært kjempet fra hus til hus. Ifølge FN bor 800 000 irakere fremdeles i Vest-Mosul, hvorav 400 000 i gamlebyen, der kampene er mest intense. 382 000 har flyktet bare siden midten av februar, ifølge Reliefweb.

Gjemmested

Et halvt års kamper har rasert store deler av byen, og det er livsfarlig å bevege seg i ruinene, som brukes som gjemmested og fluktruter for IS-krigere. Sivile som prøver å flykte, må passe på så de ikke blir oppdaget av IS, og de må heller ikke bli tatt for å være IS-krigere av de allierte.

Midt oppi dette kaoset har den brasilianske fotojournalisten Gabriel Chaim fått innpass hos en irakisk eliteavdeling. Utstyrt med kamera og en drone har han tilbrakt 20 dager i utbombede Vest-Mosul, mens styrkene sjekker hus etter hus for IS-krigere.

Bildene er unike og sterke. Fra fugleperspektiv ses brennende biler, døde IS-soldater og sivile i gatene.

- Dronen gir meg et annerledes perspektiv på krigen. Det er umulig å få et slikt overblikk over ødeleggelsene og de siviles flukt med et vanlig kamera, sier han til CNN.

Fotojournalisten sier han måtte være forsiktig når han fløy dronen over IS-kontrollerte områder; det var ofte nødvendig å skjule både ham selv og utstyret, og maskere dronens GPS-koordinater og data, for å unngå å bli sporet.

- Hvis de får tak i dronen, kan de få all informasjon om deg, og posisjonen din, forklarer Chaim.

Russisk graffiti

Brasilianeren sier det er begynt å dukke opp IS-graffiti i Vest-Mosul, på russisk - et uttrykk for de mange fremmedkrigerne som strømmer til kampområdet fra russiske områder som Tsjetsjenia.

Chaim har også jobbet i Aleppo, men sier det er langt flere sivile som bor i Mosul mens kampene raser. Å forlate byen er ikke enkelt, forteller han, og minnes en episode der flere hundre mennesker løp over frontlinja for å unnslippe IS:

Mens de sivile løp, ropte IS skjellsord etter dem, som «kafir» («vantro»), og skjøt inn i folkemengden.

- De må være forsiktige med måten de krysser frontlinja på. De må passe på at Daesh (IS) ikke ser at de flykter, men de må også passe på at de irakiske soldatene ikke tror at de er Daesh, sier han.

De sivile rammes også av den allierte bombingen. Foruten katastrofen 17. mars, da over 100 ble drept, viser en ny rapport fra det amerikanske forsvarsdepartementet (Pentagon) at 45 sivile ble drept av alliert bombing i Irak og Syria i mars, de fleste i Mosul, skriver AP.