United Airlines har betalt et ukjent beløp til passasjeren som ble halt ut av fly

United Airlines har betalt et ukjent beløp til passasjeren David Dao (69), som brakk nesa og fikk hjernerystelse da han ble slept ut fra et overbooket fly.

Mannens advokat varslet søksmål etter skandalen tidligere denne måneden. Hendelsen der 69-åringen ble halt ut med makt fra et fly, ble dokumentert på video og vakte kraftige fordømmelser.

United Airlines har lagt seg flat, beklaget og lovet å hindre lignende hendelser i framtida. Torsdag ble det klart at flyselskapet har inngått et forlik med passasjeren. Daos advokater sier et vilkår for avtalen er at de ikke offentliggjør beløpet som klienten får i oppreisning fra United Airlines.

Flyselskapet har blant annet varslet at de vil øke maksbeløpet som passasjerer kan tilbys dersom de gir fra seg plassen sin på et overbooket fly. I framtida kan passasjerer tilbys opptil 85.000 kroner i slik kompensasjon.

(NTB)