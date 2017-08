- Unntakstilstand mellom LO og borgerlige partier foran valg

I dag deltar statsministeren på feiringen av LO-leder Hans-Christian Gabrielsens 50 årsdag i Folkets Hus. Hit kommer selvsagt også Ap-leder Jonas Gahr Støre, men alle partilederne og toppene i arbeids- og næringsliv er invitert. Dermed er det grunn til å tro at trepartssamarbeidet og den norske modellen i norsk arbeidsliv vil bli hyllet.

Da Gabrielsen ble valgt til ny LO-leder på kongressen i mai, gjorde han det klart at hans viktigste jobb i år er å bidra til et nytt flertall slik at Erna Solberg blir skiftet ut som statsminister.

- Samarbeider godt

Solberg har likevel takket ja til invitasjonen.

- Jeg har stor respekt for alle som er LO-ledere, og Hans-Christian Gabrielsen er en hyggelig mann. Så er det slik at hvert fjerde år, sånn cirka fem måneder før stortingsvalget, blir det en unntakstilstand i forholdet mellom LO og borgerlige partier. Etter det finner vi fram til godt samarbeid. Vi har blant annet funnet fram til gode løsninger i kampen mot arbeidskriminalitet, sier Solberg til Dagbladet.

Skal Høyre vinne valget, må partiet hente velgere fra den andre blokken, gjerne kalt lillavelgere. Solberg har ikke tenkt å gi opp kampen om LO-medlemmenes stemmer.

- Folk er ikke først og fremst fagorganiserte. De er først og fremst mennesker som er opptatt av skole og helse, av å sikre jobben sin framover og få videre- og etterutdanning. Der har vi gjort mye, sier Solberg.

- Bør ta vare på alle

- Mener du LO underslår det regjeringen har gjort som gagner medlemmene?

- På noen områder er vi ikke enige. Vi sa da vi kom inn i regjering at vi er for et trepartssamarbeid. Men det må være tre parter, både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, og vi har en åpen holdning til alle arbeidstakere.

LO har en spesiell vei inn til Ap, der trepartssamarbeidet nesten blir et topartssamarbeid, slik NHO-sjef Kristin Skogen Lund, har beskrevet det. LO har valgt å si at Ap er en forlengelse av LO. Vi mener vi skal ta vare på alle fagorganiserte. Og LO burde ta vare på alle sine medlemmer, også de som stemmer på andre partier, sier Solberg.

LO-kongressen bevilget 10 millioner til Aps valgkamp, og ga SV og Sp henholdsvis to og en million kroner.

Omfavnelse

Høyres nestleder Bent Høie reagerte på LOs omfavnelse av Ap.

- Det er overraskende at LOs kommende leder velger å angripe regjeringen så klart, samtidig som de er veldig opptatt av trepartssamarbeidet. Jeg ønsker meg et LO som samarbeider med ulike regjeringer. Det er den beste måten å ivareta medlemmenes interesser på, sa Høie i forbindelse med LO-kongressen.

- Jeg forstår at LO har valgt å ta side i valgkampen, både politisk og økonomisk. Men Høyre er bedre egnet enn Ap til å ivareta trepartssamarbeidet i arbeidslivet enn LO. Det var under Bondevik II-regjeringen at man styrket trepartssamarbeidet gjennom å gi flere organisasjoner plass i kontaktutvalget, sa Høie.

- Tas ikke med på råd

Slik svarer jubilanten, LO-leder Hans-Christian Gabrielsen:

– LO forsøker alltid å ha et godt og avklart forhold til enhver sittende regjering, og har lagt stor vekt på at trepartssamarbeidet skal fungere.

– Men vår opplevelse av trepartssamarbeidet denne perioden har vært at partene veldig ofte blir innkalt til informasjonsmøter med statsrådene der vi blir informert om hva de har tenkt til å foreta seg, uten at vi tas med på råd. Det kan ikke kalles samarbeid, sier Gabrielsen til Dagbladet.

- Når Erna Solberg framstiller samarbeidet mellom partene som bra hele den siste stortingsperioden, glemmer hun fullstendig at hennes regjering ble møtt med den største politiske streiken i nyere norsk historie.

I 2015 mobiliserte ikke bare LO, men også UNIO og YS, til streik mot regjeringens forslag om å svekke arbeidstakernes rettigheter gjennom arbeidsmiljøloven.

Det er rett og slett ikke riktig at det har vært fryd og gammen, og en viktig grunn til at det ikke har vært det, er at regjeringen trekker sine løsninger ned over hodet på partene – gjerne i strid med fagekspertisens råd. Da de endret arbeidsmiljøloven skjedde det ikke bare til protester fra LO, UNIO og YS, men etter klare advarsler fra fagmiljøene og statens egne fagetater.

- Hører alltid på NHO

- Sannheten om trepartssamarbeidet under Erna Solbergs regjering er at de lytter til oss i LO når vi er enige med NHO. Da veier LOs og NHOs felles ord tungt.

Men når NHO og LO er uenige, går høyreregjeringen alltid den veien NHO peker. Vi så det sist etter Clockwork-dommen i Bergen, som klart sa fra at såkalte nulltimerskontrakter er forbudt. Det skapte uro i NHO, som organiserer bemanningsforetakene. Før sommeren kom regjeringen bransjen til unnsetning med et forslag som i realiteten vil utvide adgangen til midlertidige ansettelser. Et forslag som var nesten en avskrift av NHOs forslag, sier Gabrielsen.

- Jeg ser at Erna Solberg mener det skjer noe med LO fire-fem måneder før valget. Det som skjer, er at LO avholder en medlemsdebatt med 100.000 deltakere – det er Norges største demokratiske verksted – der medlemmene sier hva de mener om politiske saker og om regjeringens innsats.

Knusende dom

- Debatten munnet ut i LO-kongressen i begynnelsen av mai, som felte en knusende dom over den sittende regjeringen. Medlemmene og kongressen har gitt klar beskjed om at regjeringen får «ikke bestått», og at vi må ha en ny regjering. Og det følger selvsagt vi i ledelsen opp. Hvis ikke hadde vi ikke gjort jobben vår, sier Gabrielsen.