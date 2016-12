«Urd» raser over Østlandet i natt

(Dagbladet): Ekstremværet Urd blåste til orkan styrke flere steder i landet og forårsaket store ødeleggelser i Sør-Norge mandag kveld. Samtidig er rundt 70 000 nordmenn uten strøm, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Vindkastene har roet seg betraktelig i Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, først i de nordlige fylkene. Meteorologisk institutt melder at ekstremværet er over, men samtidig raser «Urd» over Østlandet.

På Østlandet, i Telemark og Aust-Agder, vil det i løpet av natta komme kraftig vind fra vest og nordvest med vindkast på 25-35 meter per sekund, skriver Meteorologisk institutt på værtjenesten Yr.

Ved 3.30-tida melder politiet i Follo at et veiskilt på 10x4 meter har falt ned, og sperrer hele kjørebanen som går i retning Nord. Politiet er på stedet.

- E18 fra Vinterbrosletta sperret inntil videre. Omkjøring via fylkesvei 156 (Høyungsletta) eller E6 videre igjennom Nøstvedttunnelen, melder politiet på Twitter.

Fortsatt kraftig

Meteorologisk institutt melder like etter klokka 01.00 at det verste uværet nå er over. Likevel er det foreløpig litt for tidlig å puste ut på Østlandet.

- Det blåser over Østlandet i natt, som ventet. Det kan fortsatt komme kraftige vindkast på 25-35 meter i sekundet over det sentrale Østlandsområdet, så varselet her gjelder fortsatt, sier statsmeteorolog Jan-Erik Brandt til Dagbladet klokka 01.45.

Ekstremværet anses som over på Vestlandet sør for Stad. Vinden og bølgene er i minking, men det er fortsatt nordvest liten til full storm utsatte steder, varsler Meteorologisk institutt.

- I Aust-Agder, Telemark og på Østlandet har det ikke kommet skikkelig i gang, men det skjer ting utover natta. Man kan få kraftige vindkast i lavlandet østafjells, og det kan være litt av og på, sier statsmeteorolog Frode Hassel til NTB.

Det meldes også om høye bølger på mellom 9-11 meter.

Stormsenteret passerer Sør-Norge i løpet av natten og ligger over sørøstlige deler av Sverige. Der fortsetter det videre sørøstover og svekkes gradvis.

Merkes i Sverige

Mandag kveld slo Urd inn mot Sverige med stor kraft. Langs den svenske vest- og sørkysten var det markant høyere vannstand enn normalt, og et stort antall ferjer er innstilt. Det ble meldt om oversvømmelser i Göteborg, blant annet sto hele kaia ved Tysklands-terminalen under vann, skriver NTB.

Flere buss- og togavganger er innstilt og en rekke veibroer er eller kan bli stengt på grunn av fare for at trær skal velte over veiene.

- Om man absolutt må ut og kjøre, så bør man velge større veier med atskilte kjørefelt, sier Agneta Eklund i det svenske Trafikverket mandag kveld.

Også i Danmark skapte ekstremværet store problemer. Vestkysten av Jylland var hardest rammet mandag kveld, og politiet har bedt folk om å holde seg innendørs.

Øresundsbroen som strekker seg fra Malmö i Sverige til København ble stengt like etter klokka 22.00 mandag, og åpner tidligst ved 4.30-tida natt til tirsdag, opplyser svenske og danske veimyndigheter.