Urnene åpner i Nederland: - Wilders' parti faller som en stein

(Dagbladet): Den eksentriske islamfiendtlige lederen i Frihetspartiet (PVV), Geert Wilders, er på alles lepper før dagens valg i Nederland.

Han vil melde Nederland ut av EU, eurosamarbeidet og stenge moskeer og forby koranen. Resultatet for han og Frihetspartiet kan gi gode indikasjoner på høyrepopulismens potensial i Europa i etterkant av Brexit og valget av Donald Trump. Men tendensen for Wilders ser ikke bra ut i timene før valgurnene åpner klokka 07.30 i dag.

Peilingwijzer, som er en sammenstilling av flere nederlandske meningsmålinger, viser at det bare har gått én vei for Wilders parti på meningsmålingene de siste ukene: nedover.

Stuper

Ifølge målingene ble PVV landets største parti foran det regjerende liberalkonservative VVD i november i fjor. Den posisjonen holdt de på snittmålingene fram til slutten av februar i år, før det stupte nedover.

Da hadde PVV en oppslutning på drøye 16 prosent på snittmålingene. I går, dagen før valget, var oppslutningen på 13,7 prosent. I motsetning har det regjerende VVD en oppslutning på 17,2 prosent.

Den nederlandske kringkasteren NOS anslår at partiet kan få 21 av 150 seter i Andrekammeret basert på snittet av målingene mot, 26 seter for VVD.

På enkeltmålinger ser det enda verre ut. Instituttet I&O Research gir Wilders' PVV en oppslutning på bare 10 prosent dagen før valget, den samme oppslutningen partiet fikk under valget i 2012. Med det resultatet får PVV bare 16 seter i Andrekammeret. Også den siste målingen fra Ipsos er dårlig nytt, og gir PVV 20 seter.

- Wilders' parti kollapser dagen før valget, heter det i en Twitter-melding fra Europe Elects.

- Partiet hans faller som en stein dagen før valget, skriver nettavisa De Dagelijkse Standaard.

Samtidig er det en stor andel velgere av de snaue 13 millioner stemmeberettigede som ikke har bestemt seg for hvilke av de 28 partiene de kommer til å stemme på i valget. Ifølge de siste meningsmålingene ligger 15 av dem an til å komme inn

Velgere fornøyd med Tyrkia-håndtering

Et viktig bakteppe denne uka, har vært den opphetede konflikten mellom Nederland og Tyrkia. Diplomatisk krise og steile fronter mellom Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og Nederlands statsminister Mark Rutte har overskygget det meste av verdensbegivenheter denne uka.

Det virker nederlenderne å være fornøyd med. Rutte og Nederland nektet to tyrkiske ministre i å holde valgtaler foran en folkeavstemningen om grunnlovsendringer i Tyrkia i april.

- Det er støtte blant velgere av alle partier for hvordan Mark Rutte håndterte krisen med Tyrkia, kommenterer I&O meningsmålingen sin.

62 prosent støtter Ruttes handlinger i konflikten, også 59 prosent av velgere av Wilders' parti PVV.

Den siste debatten

I går kveld ble den aller siste valgdebatten holdt.

Der sto innvandring og nasjonalisme høyt på dagsordenen, skriver NTB.

Mens høyrepopulisten Geert Wilders langet ut mot islam og argumenterte for at Nederland slett ikke er for alle, etterlyste lederen for landets grønne venstreparti, Jesse Klaver, mer medfølelse med flyktningene. Han rettet først og fremst skytset mot statsminister Mark Rutte, som tilhører høyrepartiet VDD.

- Jeg ønsker ikke at landet ledes av en som er stolt av at vi ikke lenger gir flyktninger en varm velkomst når de trues av krig og vold, sa den 30 år gamle partilederen.

Under en partilederdebatt tirsdag kalte Wilders Arbeiderpartiets slagord «Nederland tilhører oss alle» for «sludder og Woodstock-poesi fra folk som har røykt vannpipe for lenge».

Arbeiderpartiets leder, Lodewijk Asscher, som har sittet i regjering med Rutte, svarte med å si at Wilders er en mann med «10 000 twittermeldinger og ingen løsninger».