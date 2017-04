Uro i sjømat: - Ingen selvfølge å få solgt fisken

Finansavisen: – Den største utfordringen for bransjen er å utvikle markedene slik at vi kan ta unna de målene som regjeringen og myndighetene har satt seg, sier Sverre Søraa, konsernsjef i unoterte Coast Seafood til Finansavisen.

Usikker sjømat

Mens verdien av sjømataksjene steg jevnt og trutt både i fjor og året før, har usikkerhet om fremtiden inntatt bransjen:

Sjømatindeksen ved Oslo Børs har gått ned rundt 20 prosent siden nyttår.

I samme periode har markedsprisen på laks falt fra rundt 80 til rundt 60 kroner pr. kilo, Finansavisen skrev mandag at meglerhusene nå er helt uenige om hvor markedet skal.

Fokus

Fiskeriminister Per Sandberg har kalt luseproblemet havbruksnæringens største problem, men fra Sverre Søraas kontor på Måløy brygge ser verden annerledes ut.

– Myndighetene har jo en vekst-strategi. Vi som jobber med salg må da ha fokus på å utvikle markedene, sier Søraa, og fortsetter;

– Det betyr alt fra å gjøre produktene kjent i markedet til å tilpasse laksen til de ulike landenes spisevaner. Det er store forskjeller fra land til land. I Asia er rått konsum en perfekt måte å konsumere laksen på. I Norge og Sverige er stekt eller røkt det normale, sier han.

Søraa er en av gründerene bak Coast Seafood, som ble startet i 1994, og markedsfører seg som et av verdens største meglere for salg av laks og ørret. I 2015 omsatte selskapet for 3,3 milliarder kroner, og satt igjen med 70 millioner kroner før skatt. (2016-tallene er ikke offentlige ennå. )

Pris er avgjørende

Sandberg mener det er realistisk at norsk havbruksnæring kan produsere 5 millioner tonn oppdrettslaks, mot 1,2 millioner tonn i 2015, altså omtrent en femdobling.

– Om jeg hadde jobbet med oppdrett vil sikkert jeg også nevnt biologiske utfordringer som bransjens største utfordring, sier Søraa til Finansavisen, og fortsetter;

– Men siden jeg sitter i salgsleddet vil jeg si at det ikke er noen selvfølge at vi får solgt fisken til en pris der oppdretterne tjener penger, sier han.

