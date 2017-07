USA ber folk om å holde seg unna Venezuela. Evakuerer diplomatfamilier

(Dagbladet): Over 100 mennesker er blitt drept i forbindelse med demonstrasjoner i Venezuela de siste fire månedene. Nå ber USAs utenriksdepartement familiene til ansatte ved landets ambassade om å forlate landet, ifølge Reuters.

Samtidig ber USA øvrige statsborgere om å unngå det søramerikanske landet.

Venter kraftig uro

Evakueringen kommer foran den varslede folkeavstemningen den 30. juli.

Der skal venezuelanere bestemme om hvorvidt landet skal opprette et borgerråd - et råd som eventuelt kan endre landets grunnlov.

Det er ventet store opptøyer i forbindelse med avstemningen.

- Vi vil ikke gjøre knefall, vi vil ikke svikte. Vi vil kjempe, sa Freddy Guevara, visepresident ved landets nasjonalforsamling, ifølge CNN.

Vil slå ned på demonstranter

Guevara og resten av opposisjonen har varslet demonstrasjoner fram mot helgas valg.

Dette på tross av at landets president, Nicolas Maduro, har utkommandert hele 378 000 soldater, ifølge CNN.

Disse skal hindre eventuelle opptøyer i forbindelse med valget.

Alle som deltar i møter, demonstrasjoner eller marsjer som kan «forstyrre eller påvirke» søndagens valg, risikerer mellom fem og ti års fengsel, ifølge NTB.

- Har det ekstremt vanskelig

Trekket til Maduro faller ikke i god jord hos den sosialistiske presidenten politiske motstandere. De er svært kritiske til den økonomiske politikken som Hugo Chavez' etterfølger har ført.

For tre tiår siden var Venezuela et av landene med best levestandard i Sør-Amerika. Slik er det ikke lenger.

På tross av at landet har store oljereserver, lider Venezuela av matvaremangel, inflasjon og en økende spedbarnsdødelighet.

- Folk har det ekstremt vanskelig. Mange bruker mesteparten på tiden på å skaffe mat og andre basisvarer, sa Benedicte Bull, leder for Norsk Nettverk for Latin-Amerika-forskning, om situasjonen da Dagbladet snakket med henne tidligere i år.

Opposisjonen i Venezuela krever at president Nicolás Maduro går av og mener at hans politikk er årsak til den dype økonomiske krisen som preger landet.

Venezuela har de største oljereservene i verden, og økonomien er hardt rammet av den lave oljeprisen.

Høy kriminalitet og mangel på mat, medisin og andre grunnleggende varer preger landet. Inflasjonen er nå den høyeste i verden.

Sosialisten Maduro etterfulgte partifellen Hugo Chávez som døde i 2013, etter å ha styrt landet siden 2000. Chávez brukte landets oljeinntekter til å finansiere sin politikk.

Ved valget i 2015 mistet Maduros sosialistparti flertallet i nasjonalforsamlingen.

Venezuelas høyesterett vedtok 30. mars å gi seg selv lovgivende makt på bekostning av nasjonalforsamlingen, men omgjorde vedtaket kort etter som følge av massive protester.

Siden april er nærmere 100 personer drept i daglige opptøyer og sammenstøt i landet.