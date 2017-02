USA-ekspert: - Uenige om hvor strengt det kan være

(Dagbladet): Donald Trump hadde planlagt å lansere en ny, moderert versjon av det omstridte innreiseforbudet denne uken, men har nå utsatt det til neste uke, ifølge en talsmann fra Det hvite hus. Det melder flere amerikanske medier, deriblant CNN.

Det originale innreiseforbudet hindret borgere fra Syria, Jemen, Irak, Iran, Libya, Somalia og Sudan å komme inn i USA, og ble av mange sett på som et muslimforbud.

Forbudet vekket harme over hele verden, og ble til slutt stanset i det amerikanske rettsvesenet av den føderale dommeren James Robart.

Det likte Donald Trump dårlig:

«SER DERE I RETTEN, VÅR NASJONS SIKKERHET STÅR PÅ SPILL!» raste Trump på Twitter.

SEE YOU IN COURT, THE SECURITY OF OUR NATION IS AT STAKE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 9, 2017

Seneste i forrige uke innførte Leonie Brinkema, en føderal dommer i Virginia, en midlertidig forføyning mot innreiseforbudet. Dette forbudet er mer permanent enn den landsdekkende forføyningen innført av Robart, men gjelder kun Virginia, ifølge Time.

- Innreiseforbudet har ikke blitt rettferdiggjort av administrasjonen, og Trump har ikke absolutt makt, skrev Brinkema i sin dom.

Uenighet i administrasjonen

- Presidenten vil i nærmeste framtid trekke tilbake ordren og erstatte den med en ny ordre med markante endringer for å eliminere det som feilaktig har blitt oppfattet som konstitusjonelle spørsmål, skrev advokater fra det amerikanske justisdepartementet tirsdag.

Samtidig har Stephen Miller, en av Trumps politiske rådgivere, gått ut og sagt at det nye innreiseforbudet kun vil ha «mindre endringer», ifølge Washington Post.

Minerva-skribenten Jan Arild Snoen mener det er spørsmålet om hvor strengt det nye innreiseforbudet skal være som har forårsaket forsinkelsen.

- Det er kommet ulike signaler fra ulike folk i administrasjonen om hvilke strategier de vil bruke. Spørsmålet de stiller seg er «hvor strengt kan vi få det, og samtidig få det gjennom rettsvesenet?», sier USA-eksperten ovenfor Dagbladet.

Snoen trekker fram det faktum at tidligere New York-borgermester Rudy Giuliani skal ha blitt oppringt av Trump før presidenten innførte forbudet og spurt om råd.

Giuliani hevdet at Trump spurte hvordan han «kunne innføre et muslimforbud lovlig».

- Basert på at Trump har gitt en erklæring på at ingen muslimer skal komme inn, så er det jo rimelig å anta at det er det de er ute etter. Han vil ikke stoppe alle muslimer, det har han etter hvert gått bort i fra, men dette er rettet konkret mot jihadister, og derfor rettet direkte mot Islam, sier Snoen.

- Dropper det gamle forbudet

Snoen sier at Trump-administrasjonen nå forsøker å løse dilemmaet om de skal bruke det gamle innreiseforbudet og bare legge inn noen småjusteringer, eller om de skal skrive et helt nytt.

- Jeg tror det er mest sannsynlig at de dropper det gamle og skriver et nytt for å unngå den rettsprosessen det antagelig vil skape, mener Snoen.

Ifølge Snoen kan nøkkelen til hvorvidt de får et nytt forbud gjennom rettsvesenet ligge i formuleringen.

- De er nødt til å formulere seg slik at det ikke oppfattes som diskriminering av grupper, ettersom det var det som stoppet det i første omgang.

Det kan vise seg å bli enklere sagt enn gjort. For de ønsker å ta alle fra enkelte land, mener Snoen.

Noe annet vil bli ansett som en retrett, og det gjør det ekstra vanskelig å forutse hva Trump vil gjøre.

- Alternativt kunne de innført nye, enda strengere prosedyrer slik at noen fortsatt slapp igjennom, og da vil det antageligvis gå i gjennom rettslig, men det er ikke det Trump har som mål. Det vil være en retrett. Derfor er det veldig vanskelig å vite hva som kommer, for Trump liker ikke å ta en retrett, men han liker heller ikke å tape i retten.

- Antall land gjør ingen forskjell

Trump kan også bli nødt til å droppe et forbud som hindrer borgere fra enkelte land innpass i USA, uansett om det bare er snakk om ett land.

- Hvis det at du er i fra et land i seg selv hindrer deg i å komme inn, så er det store sjanser for at rettsvesenet vil stoppe det. Det er en mulighet for at de vil tenke sånn, men jeg tror ikke en reduksjon i antall land vil gjøre en forskjell for rettsvesenet, mener Snoen.