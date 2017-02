USA fordømmer Russlands aggressivitet i Ukraina

USAs FN-ambassadør Nikki Haley fordømmer det hun kaller Russlands "aggressive handlinger" i Ukraina.

- Vi ønsker å bedre forholdet vårt til Russland. Men den forferdelige situasjonen i Øst-Ukraina er av en slik type at den avkrever en klar og sterk fordømmelse av Russlands handlinger, sa Haley i sin første tale til FNs sikkerhetsråd torsdag.

Tidligere denne uka ga Trump-administrasjonen uttrykk for bekymring for oppblussing av volden i Øst-Ukraina, med henvisning til nye kamper i byen Avdijivka.

- Kampene har ført til flere titall militære ukrainske ofre og ti sivile ofre. I tillegg er 17.000 sivile, blant dem 2.500 barn, uten vann, varme og elektrisitet, sa fungerende talsmann for amerikansk UD, Mark Toner, tirsdag.

- For å avverge en større humanitær krise, tar vi til orde for en umiddelbar, gjennomførbar våpenhvile og full og uhindret tilgang for observatører fra OSSE, la han til.

