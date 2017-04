USA framskynder utplassering av rakettskjold i Sør-Korea

USA og Sør-Korea er enige om å framskynde utplasseringen av det amerikanske rakettskjoldsystemet THAAD, opplyser Sør-Koreas fungerende president Hwang Kyo-ahn.

- Vi er enige om å styrke vår allianse ytterligere, for å møte de trusler som Nord-Korea utgjør. Dette gjør vi ved raskt å utplassere THAAD, sa Hwang Kyo-ahn under en felles pressekonferanse med USAs visepresident Mike Pence mandag.

THAAD omtales som et rakettskjoldsystem og utplasseringen i Asia har utløst kraftige protester fra Kina, som har varslet mottiltak.

Protester fra Kina og Russland

- Kina vil iverksette de tiltak som er nødvendig for å forsvare våre egne sikkerhetsinteresser. USA og Sør-Korea må ta alle konsekvensene som følger av dette, sa en talsmann for kinesisk UD i forrige måned. Russland har også advart USA mot THAAD-planene.

Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) ble først tatt i bruk under Irak-krigen på begynnelsen av 1990-tallet og er allerede utplassert på Hawaii.

I fjor ble USA enige med Sør-Korea om en utplassering der også, og arbeidet med å få systemet operativt vil nå bli framskyndet, ifølge Hwang Kyo-ahn.

Pence: - Tålmodigheten er over

Pence advarte mandag Nord-Korea om at USAs tålmodighet er i ferd med å ta slutt.

- Tiden for strategisk tålmodighet er over. President Trump har gjort det klart at tålmodigheten til USA og våre allierte i denne regionen har rent ut, og vi ønsker å se forandring, sa Pence under et besøk på grensa mellom Sør- og Nord-Korea.

- Vi vil at Nord-Korea skal avbryte den uforsvarlige utviklingen av atomvåpen. Den gjentatte testingen av missiler er også uakseptabel, la han til.

- USA ønsker sikkerhet gjennom fredelige midler, gjennom forhandlinger. Men alle muligheter ligger på bordet, la han til.

