USA gir NATO-allierte frist til ut året med å øke forsvarsbudsjettene

USAs utenriksminister Rex Tillerson sier at andre NATO-land bør kunne legge fram konkrete planer om større forsvarsbudsjetter innen slutten av året.

Han sier også at en avtale om dette bør kunne vedtas under NATO-toppmøtet i mai, der også president Donald Trump vil være til stede.

- Vårt mål bør være å bli enige under ledernes møte i mai om at innen året er omme så skal alle allierte enten ha innfridd sine løfter eller ha lagt planer som gir klart uttrykk for hvordan løftene skal innfris, sa Tillerson under NATOs utenriksministermøte i Brussel fredag.

Trump har klaget over at byrdefordelingen i NATO er skjev, og at USA har stått for en altfor stor del av utgiftene i forsvarsalliansen. USA vil derfor at de andre NATO-medlemmene skynder seg med å få oppjustert sine forsvarsbudsjetter slik at de utgjør minst 2 prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP).

NATO vedtok i 2014 at landene skulle nå dette målet innen ti år.

(NTB)