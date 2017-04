USA har skutt 59 missiler mot syrisk militærflybase

(Dagbladet): USA har startet bombingen av syrisk militærflyplass.

I natt, omkring 03.20, kom de første meldingene om at USA har skutt 59 Tomahawk-kryssermissiler mot flybasen Shayrat i Syria. Rakettene ble skutt ut fra de to amerikanske skipene USS «Porter» og USS «Ross» øst i Middelhavet.

I en uttalelse fra det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon heter det at angrepet skjedde rundt 02.40 natt til i dag.

Det er ikke kjent om noen er drept i angrepet, men amerikanske myndigheter sier til NBC at at angrepet var rettet mot fly og infrastruktur, inkludert rullebanen på flyplassen. Lagere, drivstoff, radarer, ammunisjonsbunkere og luftvernsystemer var mål for angrepet.

Ifølge syrisk statlig TV skal de amerikanske angrepene ha vært rettet mot flere militærstillinger. De kaller angrepet for en aggresjon og sier det har ført til «tap». Guvernøren i Homs, Talal Barazi, sier angrepet er ment for å støtte «terroristene på bakken».

Guvernøren i Homs sier til Ap og AFP sier angrepet har ført til dødsfall.

USAs første angrep på Assad

Flyplassen skal være der hvor de syriske bombeflyene, som tirsdag drepte minst 86 mennesker, fløy fra.

Angrepet er USAs første direkte militærhandling rettet mot regjeringsstyrkene og president Bashar al-Assad i løpet av den seks år lange borgerkrigen. Det anses også som en eskalering av USAs rolle i konflikten, og kan bli ansett som en krigshandling av Syria, skriver CNN.

USA begynte med luftangrep mot Den islamske stat (IS) i Syria i 2014, men dette er første gang amerikanske fly angriper regjeringsstyrker og ikke terrorgruppa.

Det amerikanske forsvarsdepartementet sier angrepet var et proposjonalt angrep på Assads «grusomme handlinger». Med angrepet vil USA får Syria til å slutte å bruke kjemiske våpen.

- Vi vurderer resultatet av angrepet. Det tyder nå på at det har ødelagt eller skadd syriske fly, utstyr og støtteinfrastruktur, heter det i en uttalelse fra Pentagon.

Svar på kjemiske våpen

Det syriske regimet rettet tirsdag et angrep med ulovlige kjemiske våpen mot byen Khan Sheikhun i provinsen Idlib nordvest i Syria.

Bruken av de ulovlige våpnene har fått verden og Donald Trump til å reagere med avsky på Syrias president Bashar al-Assad.

Rakettangrepet mot flyplassen ses på som et direkte svar på Syrias bruk av kjemiske våpen.

Russland-advarsel

USA skal ha informert det russiske militæret om angrepet før det skjedde. Det samme ble Kina. Deres president Xi Jinping skal ha fått beskjeden personlig fra Donald Trump under deres møte i Florida.

Russland er alliert med Syrias president Bashar al-Assad. Russland likte dårlig hintene som kom om mulig amerikansk intervensjon.

Ifølge Reuters opplyser det amerikanske forsvarsdepartementet at USA ikke rettet angrepene mot stedene på flyplassen der det skal ha vært russiske styrker. Ifølge Pentagon første de å minimere risikoen for syrisk og russisk personell på flybasen.

Trump skal ha tatt avgjørelsen om å gjennomføre bombingen torsdag, og det amerikanske forsvaret mener angrepet har svekket Syrias evne til å bruke kjemiske våpen.

Sarin-angrep

Donald Trump har tidligere vært en motstander av militærintervensjon i Syria. Senest mandag sa Trumps pressetalsmann Sean Spicer at USA var åpne for å holde Syrias president Bashar al-Assad ved makta. Prioriteten var å knuse IS.

Samtidig som meldingene om bombingen kommer, melder også den amerikanske regjeringen at angrepet ble utført med sarin. Sarin regnes for en av verdens farligste nervegasser. Som kjemisk våpen er den av FN ansett for å være et masseødeleggelsesvåpen og er forbudt gjennom flere konvensjoner.

Pentagon skal torsdag ha orientert Det hvite hus om flere alternativer som kunne innebære angrep mot militære mål i Syria. Blant mulighetene som ble vurdert var nettopp å sette det syriske flyvåpenet ute av spill.

