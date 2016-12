(Dagbladet) USAs president Barack Obama og amerikanske myndigheter tar drastiske grep mot Russland etter de russiske hackerangrepene i forkant av det amerikanske valget.

Torsdag kveld skrev Obama under på en såkalt presidentordre som fører opp to russiske etterretningsbyråer og fire russiske etterretningssjefer på USAs sanksjonsliste.

Samtidig annonserte amerikanske myndigheter at de ville utvise 35 russiske diplomater og stenge to russisk-eide anlegg i USA, ett i New York og ett i Maryland.

Avgjørelsen får det allerede iskalde forholdet mellom USA og Russland til å kjølne ytterligere, og vekker oppsikt.

- Jeg tror Obama og forsåvidt de fleste andre i amerikansk politikk oppfatter den russiske datahackingen som en så stor og alvorlig sak at de i dette tilfellet måtte gjøre noe litt større enn å bare protestere. Det berører grunnprinsippene i et demokrati som USA, og det er viktig at de markerer at de absolutt ikke finner seg i det, sier Svein Melby, seniorforsker ved Institutt for Forsvarsstudier, til Dagbladet.

Spent på Putin-reaksjon

Han er spent på hvordan Russlands president Vladimir Putin kommer til å reagere på sanksjonene, som kommer bare tre uker før Donald Trump tar over presidentstolen i USA.

Mens Obama-administrasjonen og Putin har hatt en historisk kjølig tone, har Trump framstått langt mer Russland-vennlig.

- Den vanlige praksisen nå vil være en eller annen motreaksjon, som for eksempel at Russland hiver ut amerikanske diplomater under et eller annet påskudd. Samtidig er det mulig Putin holder en lavere profil for å ikke ødelegge mulighetene for å få gjort noe med de vestlige sanksjonene mot Russland, som han nok håper Trump vil hjelpe ham å ordne opp i når han blir president, sier Melby, og utdyper:

- Hvis man trapper opp den diplomatiske konfrontasjonen ytterligere, kan det binde opp handlefriheten til neste president, og det bli vanskelig for Trump å begynne å se på disse sanksjonene.

- Kommer beviser

Det ble tidlig klart at amerikansk etteretning mener russiske hackere står bak angrepet. Videre har etteretningskilder hevdet at Putin selv er direkte involvert. Det har den russiske presidenten blånektet for så langt.

Når Obama i dag går så drastisk til verks, tyder det på at amerikanske myndigheter vet mer om det påståtte hackerangrepet fra Russland enn det som er kjent så langt.

- Jeg vil tro dagens melding også ledsages av bevismateriale som offentliggjøres, men det er sikkert vanskelig å finne noe som legitimerer reaksjonene og samtidig røpe hva man har av eget dataopplegg, sier Melby.

Det kan en fersk redegjørelse fra president Barack Obama også tyde på.

Han annonserte nemlig at han vil avgradere en rekke dokumenter med teknisk informasjon relatert til russisk hacker-aktivitet som ville «hjelpe nettverk-forsvarere i USA og i utlandet med å identifisere, oppdage og forstyrre Russlands globale kampanje med ondsinnet cyber-aktivitet».

- Snubletråd for Trump

Uansett settes den kommende USA-presidenten Donald Trump nå i en solid skvis. I motsetning til sin forgjenger, har Trump ikke kritisert Russland for hackingen.

Tvert i mot har han stilt spørsmålstegn ved kunnskapen til amerikansk etteretning.

Melby kaller dagens melding fra Obama for en snubletråd til Trump.

- Donald Trump settes i en politisk vanskelig situasjon. Fordi de skjer helt på slutten av Obama-perioden vil han måtte starte opp med disse tingene i nær framtid. Hvordan det vil påvirke forholdet mellom USA og Russland får vi se, men Obama legger ut en snubletråd som kompliserer situasjonen for ham, sier Melby.

- Det blir interessant å se hvordan Trump reagerer. Jeg tror ikke selv han, som har «America First» som sin hovedparole, kan godta at andre land blander seg inn i valget deres.