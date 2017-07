USA om Nord-Korea: - Vil bruke vår store militære styrke, hvis vi må

Reaksjonene har vært mange, og krasse, etter at Nord-Korea natt til tirsdag avfyrte et interkontinentalt ballistisk missil.

- Hvis vi må

Under et krisemøte om Nord-Korea i FNs sikkerhetsråd i dag, ga USAs FN-ambassadør uttrykk for at amerikanerne er innstilt på å sette hardt mot hardt. Hvis de må.

- Vi er forberedt på å bruke hele spekteret av det vi har tilgjengelig for å forsvare oss selv og våre allierte. En av våre muligheter ligger i vår store militære styrke. Vi vil bruke den, hvis vi må. Men vi foretrekker å ikke gå i den retningen, sa Haley, ifølge BBC.

Men det er ikke en løsning alle er enig i. Russland sier at muligheten for å bruke militær makt «bør utelukkes».

Samtidig tok amerikanerne til orde for å skjerpe sanksjonene mot Nord-Korea.

- Nord-Koreas utskytning av en interkontinental ballistisk missil er en klar og tydelig militær opptrapping. I løpet av de kommende dagene akter vi å legge fram et utkast til resolusjon som skjerper omverdenens svar på en måte som er proporsjonal med Nord-Koreas opptrapping, sa Haley.

Avviser sanksjoner

Også Sør-Korea har bedt om skjerpede sanksjoner mot nabolandet, et krav som også støttes av Frankrike.

Heller ikke her er russerne enige med sine kolleger i Sikkerhetsrådet. De sier nei til nye sanksjoner.

- Alle må innse at sanksjoner ikke kommer til å løse denne saken, sa Russland viseambassadør til FN, Vladimir Safronkov.

Pentagon opplyste onsdag kveld at missilet Nord-Korea avfyrte natt til tirsdag var en ny type de aldri har sett før.

Nord-Korea offentliggjorde triumferende at de hadde gjennomført en vellykket test av et interkontinentalt ballistisk missil kun få timer etter testen.

Tirsdag kveld bekreftet også det amerikanske utenriksdepartementet at det var et slikt missil nordkoreanerne avfyrte.

- Å teste et interkontinentalt ballistisk missil representerer en opptrapping av trusselen mot USA, våre allierte og partnere, regionen og verden, het det i en pressemelding fra utenriksminister Rex Tillerson.

Kan bære atomstridshode

Nord-Korea hevder også missilet de testet er i stand til å bære et stort atomstridshode, og lover flere «gaver» til USA i tiden som kommer.

Hvorvidt det stemmer at missilet er i stand til å bære et atomstridshode er uvisst, men testen av det langtrekkende missilet kommer uansett tidligere enn eksperter hadde ventet.

Ifølge John Schilling, missilekspert som bidrar i tankesmia 38 North, som nøye overvåker Nord-Koreas våpenprogram, kom testen mye tidligere og var «mye mer vellykket enn forventet».

(Dagbladet/NTB)