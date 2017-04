USA sender krigsskip. Nå varsler Nord-Korea «katastrofale konsekvenser»

(Dagbladet): Nord-Korea sverger, ikke overraskende, at de vil forsvare seg «med kraftig bruk av militær makt» dersom USA foretar seg noe som kan anses som militær intervensjon eller krigshandlinger rettet mot det lukkede landet.

- Vi kommer til å holde USA totalt ansvarlig for de katastrofale konsekvenser som vil følge av disse vanvittige handlingene, heter det i uttalelsen fra det nordkoreanske utenriksdepartementet, gjengitt av det statlige nyhetsbyrået KCNA.

Uttalelsene kommer etter at USA i helgen sendte flere krigsskip, som inkluderer hangarskipet Carl Vinson og marinefartøy utstyrt med krysserraketter, i retning Korea-halvøya.

- Dette beviser at USAs uforsvarlige skritt mot å invadere Nord-Korea har nådd en kritisk fase, sier en talsperson for landets utenriksdepartement.

- Tida er ute. Nå kan alt skje

Krigsskipene ble sendt som en del av USAs svar på de nylige rakettestene fra Nord-Korea. Konvoien var på vei mot Australia, da de plutselig endret kursen og satte fart mot havområdene ved Korea-halvøya.

President Donald Trump skal være informert om ulike muligheter for tiltak USA kan ta overfor Nord-Korea.

Forrige mandag gjorde Trump det klart at USA er rede til å ta hånd om Nord-Korea, med eller uten hjelp fra Kina, bare dager før han møtte kinas president Xi Jinping ansikt til ansikt for første gang. I et intervju med Financial Times, ga han kineserne et ultimatum.

- Hvis Kina ikke kan løse Nord-Korea, vil vi gjøre det, sa Trump.

Samtidig sa representanter fra Det hvite hus følgende om hvordan å stoppe diktaturets atomprogram: - Tida er ute. Nå kan alt skje.

Det virker imidlertid ikke som Nord-Korea lar seg affisere:

- Nord-Korea er parat til å reagere mot en hver form for krig ønsket av USA. Vi vil komme med den sterkeste motreaksjon mot provokatørene for å forsvare oss selv, med mektige, kraftige våpen, fortsetter talspersonen i Nord-Korea.

- Trussel nummer én

Situasjonen i Nordøst-Asia er svært spent etter at Nord-Korea hittil i år har foretatt seks oppskytinger av raketter. Frykten er at landet utvikler langtrekkende ballistiske missiler som kan utstyres med atomstridshoder.

- Trussel nummer én i regionen er fortsatt Nord-Korea, på grunn av uforsvarlig, uansvarlig og destabiliserende program med rakettester og utvikling av kjernefysisk våpenkapasitet, sa kommandør Benham i forbindelse med omdirigeringen av marinekonvoien søndag.

Nord-Korea har gjentatte ganger gjort det klart at de anser de amerikanske militærøvelsene som forberedelser på krigshandlinger mot landet. USAs utenriksminister Rex Tillerson fastholder imidlertid i et intervju med ABC at USA ikke har til hensikt å styrte Kim Jong-uns regime.

- Det er ikke vårt mål, så hele begrunnelsen for utviklingen av Nord-Koreas atomprogram er rett og slett ikke troverdig, sa Tillerson.

- Kina varsler strengere tiltak

USA forventer at Kina, Pyongyangs viktigste allierte, gjør mer for å temme regimet.

- De har antydet at de vil gjøre det, og jeg synes vi må gi dem tid til å ta grep, sier Tillerson.

Kina, som frykter et destabilisert Nord-Korea som sitt naboland, har så langt vært nølende til å ta de betydelige grepene USA ønsker.

Frykter nye provokasjoner fra Diktator-Kim

To dager etter at konvoien med amerikanske krigsskip satte kursen mot Korea-halvøya, ba Kinas utenriksminister alle parter om å vise «selvbeherskelse» og å unngå ytterligere eskalering av situasjonen.

USA og Sør-Korea var derfor trolig positivt overrasket over utfallet av mandagens møte mellom Kinas utsending med ansvar for Korea-halvøya og den sørkoreanske motparten i Seoul - som fant sted seinere samme dag.

Der møttes de for å diskutere Nord-Koreas atomvåpenprogram, og vedkommende skal ha sagt at Kina vil iverksette flere straffetiltak mot Nord-Korea hvis det lukkede landet gjennomfører en ny prøvesprengning.

- Vi ble enige om at det skal gjennomføres ytterligere strenge tiltak, i tråd med resolusjonene fra FNs sikkerhetsråd, hvis Nord-Korea går videre med å gjennomføre en atomprøvesprengning eller prøveskyter en interkontinental rakett på tross av advarslene fra det internasjonale samfunn, sa sørkoreanske Kim Hong-Kyun etter møtet.

Kim sa videre at Nord-Korea kan komme til å gjennomføre «strategiske provokasjoner» denne måneden. Det er blant annet knyttet spenning til om Nord-Korea vil markere 105-årsdagen til landets grunnlegger Kim Il-sung med en ny provokasjon. Bursdagen til Kim II-sung, som døde i 1994, er 15. april.

Kims kinesiske motpart svarte ikke på spørsmål fra pressen etter samtalene. Kina anses som Nord-Koreas viktigste allierte og Pyongyangs økonomiske livslinje, men har i tråd med FN-resolusjoner allerede iverksatt flere straffetiltak mot landet som følge av atomprøvesprengninger og rakettester.

Senest i februar stanset Kina all import av kull fra Nord-Korea.

(Dagbladet/NTB)