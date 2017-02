USA slapp terrorvideo på nett. Så oppdaget de at bombeoppskriften hadde vært tilgjengelig i 10 år

(Dagbladet): Fredag offentliggjorde det amerikanske forsvaret deler av en bombelagingsvideo laget av terrorgruppa Al-Qaida.

Denne er nå trukket tilbake, ifølge ABC News.

Dette fordi USAs forsvarsdepartement oppdaget at den hemmeligstemplede videoen i realiteten hadde vært tilgjengelig på nett siden 2007.

Bombeanvisning

U.S. Central Command (Centcom) opplyser at videoen inneholdt detaljerte beskrivelser av hvordan man kan lage en bombe.

Bakmennene skal også ha oppfordret til å bedrive krig mot Vesten.

- Jeg ville ikke at det skulle se ut som vi publiserte gammel informasjon. Vi forsøkte bare å vise hva slags etterretningsdata vi undersøker på terrornettsteder, sier John Thomas, talsmann for Centcom, overfor ABC News.

Kanalen skriver at Centcom sjelden offentliggjør slike videoer. Likevel understreker Thomas at politisk press ikke var årsaken til at videoen ble frigitt.

- Overhodet ikke, sier talsmannen og legger til at Centcom ønsket å vise fram resultatene av bakkearbeidet amerikanske soldater gjør.

Krevde livet til sivile

USAs forsvar konfiskerte opprinnelig videoen under et framstøt mot Al-Qaida i Jemen forrige søndag.

14 antatte medlemmer av terrorgruppa ble drept som følge av operasjonen, ifølge amerikanske myndigheter.

Den krevde også sivile liv, samt en amerikansk soldat. Det amerikanske forsvaret har også oppgitt at sivile ble drept.

Antallet er ikke offentliggjort.

- 8-åring ble drept

The Guardian skriver at 8 år gamle Nawar al-Awlaki, datteren til det beryktede amerikanske Al-Qaida-medlemmet Anwar al-Awlaki, skal ha vært blant ofrene.

Det hevder familien hennes overfor den britiske avisa.

- Jeg tror ikke det ble gjort med overlegg, sier bestefaren Nasser al-Awlaki i en telefonsamtale med The Guardian.

Ifølge al-Awlaki, en tidligere minister i Jemens regjering, var ikke området, der aksjonen ble gjennomført, noen høyborg for Al-Qaida.

- Jeg kan ikke forstå hvorfor amerikanerne utfører en så stor aksjon, lignende den mot Bin Laden, i en liten landsby i Jemen.

- En suksess

Talsmann for Det hvite hus, Sean Spicer, ønsket ikke å kommentere hvorvidt 8-åringen ble drept i aksjonen.

I en pressekonferanse i etterkant av at operasjonen ble kjent, omtalte han den som vellykket.

- Det er vanskelig å si at noe er en komplett suksess ved tap av menneskeliv eller skader på mennesker. Når en ser på hvilken skade terroristene kunne gjort med tanke på framtidige tap av menneskeliv, så mener jeg likevel at operasjonen var en suksess, sa Sean Spicer under pressekonferansen.