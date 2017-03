USA utelukker ikke bruk av militærmakt mot Nord-Korea: - Det ligger ikke handling bak ordene, mener ekspert

(Dagbladet): USAs utenriksminister Rex Tillerson er denne uka på sitt første utenriksoppdrag, hvor han besøker Japan, Sør-Korea og Kina.

På en pressekonferanse i Seoul sammen med sin sørkoreanske kollega Yun Byung-Se, varslet Tillerson at USA vil føre en hardere linje mot Nord-Korea.

- Det er nå slutt på den politiske linjen med strategisk tålmodighet, sa han.

Utenriksministeren mener 20 års politisk og diplomatisk innsats for å gjøre Nord-Korea atomvåpenfritt har feilet, og at det nå trengs en ny taktikk.

Militært inngrep aktuelt

På sitt besøk i den demilitariserte sonen langs grensen til Nord-Korea, la han ikke skjul på at det kan bli aktuelt å gripe inn militært overfor Kim Jong-un.

- Vi leter nå etter en ny rekke med diplomatiske, sikkerhetsmessige og økonomiske tiltak. Alle muligheter ligger på bordet. Vi ønsker selvfølgelig ikke at det skal ende i en militær konflikt, men hvis trusselen fra atomvåpenprogrammet fortsetter å stige, ligger det alternativet på bordet, uttalte Tillerson.

- Ligger ikke handling bak ordene

Tillersons ordbruk kan tolkes som nye signaler i USAs politikk mot Nord-Korea.

Det bekymrer ikke Nord-Korea-ekspert og direktør ved Nordisk Institutt for Asia-studier ved Universitetet i København, Geir Helgesen.

- Jeg tror ikke det ligger handling bak ordene. Uttalelsene er heller ikke så oppsiktsvekkende som de kanskje framstår. Det er ikke noe nytt i at USA holder slike dundertaler mot Nord-Korea, mener Helgesen.

Eksperten mener det er liten sannsynlighet for at USA vil gripe inn militært overfor Nord-Korea.

- Nord-Korea er bare en liten brikke i det politiske spillet, og det er først og fremst landene rundt som er viktig å se på. Dersom Kina og USA havner i en militær konflikt vil det medføre fatale konsekvenser for hele verden.

Videre mener han at Nord-Korea oppruster sitt atomvåpenprogram for å vise muskler, men at de ikke akter å starte noen krig.

- Det ville vært selvmord. Nord-Korea er den svake parten, og føler seg truet av USAs rakettforsvar i Sør-Korea. Derfor svarer de med å vise muskler og videreutvikle sitt våpenprogram, sier Helgesen.

Mener Kina er nøkkelen

Helgesen mener USA må jobbe for en konstruktiv dialog med Nord-Korea og Kina.

- Istedenfor å ordlegge seg slik som Tillerson gjør nå, bør USA oppfordre til konstruktiv dialog. Før Donald Trump ble valgt til president, uttalte han jo at han hadde litt respekt for Kim Jong-ung og at han kunne vurdere å ta en burger sammen med han for å diskutere løsninger. Jeg håper det var litt sannhet i dette.

Han mener Kina er nøkkelen til å løse den nordkoreanske konflikten.

- USA kommer ingen vei dersom de ikke forhandler med Kina. Alle partene må snakke sammen for å finne en løsning, sier Nord-Korea-eksperten.

- Ond sirkel

En lang rekke sanksjoner er innført mot Nord-Korea for å presse landet til å avslutte sitt atomprogram, noe som så langt ikke har skjedd. Samtidig reagerer nordkoreanerne sterkt på militærøvelsene som USA og Sør-Korea holder hvert år. Akkurat nå pågår en øvelse hvor flere titusen amerikanske soldater deltar.

Nord-Korea har handelsforbindelser med nabolandet Kina, som ofte anklages av USA for ikke å gjøre nok for å presse det nordkoreanske regimet.

- Kina har gjort lite for å hjelpe! skrev Trump på fredag.

Regjeringen i Kina mener også USA må ta noe av skylden for den spente situasjonen på Korea-halvøya. Partene i konflikten minner om to tog som kjører mot hverandre, sier Kinas utenriksminister Wang Yi nylig, ifølge NTB.

Han kom i tillegg med krass kritikk av et nytt rakettforsvarssystem som USA har utplassert i Sør-Korea. Formålet er offisielt å stanse eventuelle nordkoreanske raketter, men Kina og Russland mener systemet også truer deres sikkerhet.

Russland sammenligner Korea-konflikten med en ond sirkel som også USA bidrar til. Denne sirkelen må partene forsøke å bryte, uttalte den russiske regjeringen fredag, skriver NTB.