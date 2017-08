USA utelukker ikke militære tiltak i Venezuela

- Vi har mange alternativer for Venezuela, inkludert et militært hvis det blir nødvendig, sa Trump til journalister i New Jersey.

- Vi har tropper over hele verden på steder som er veldig langt unna. Venezuela er ikke veldig langt unna, og folket der lider og dør, la han til.

USA, EU og en rekke latinamerikanske land har rettet kraftig kritikk mot valget 30. juli på en ny grunnlovsgivende forsamling, som støtter Venezuelas president Nicolás Maduro.



Forsamlingen har erklært seg selv overordnet den opposisjonskontrollerte nasjonalforsamlingen og alle øvrige deler av landets statsapparat.

Maduro sa torsdag at han ønsker å ha en samtale med Trump. Samme mann har tidligere fortalt Trump at Venezuela aldri vil gi etter som svar på USAs sanksjoner mot landet.

- Donald Trump, her er hånden min, sa presidenten torsdag, og la til at han ønsker et like sterkt forhold til USA som han har med Russland.

