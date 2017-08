USA vil skjerpe FN-sanksjonene mot Nord-Korea

FNs sikkerhetsråd skal etter planen stemme over resolusjonen allerede lørdag, ifølge AFPs ikke navngitte kilder.

De foreslåtte sanksjonene er rettet mot nordkoreanske eksportsektorer, blant annet kull, jern, bly og sjømat, og er anslått til å være verdt rundt 1 billion dollar.

Også enkeltindivider og selskaper rammes, ifølge kildene, som opplyser at USA og Kina har forhandlet om teksten de siste ukene.

Omfattende

Resolusjonsutkastet forbyr også land fra å tillate at nordkoreanske arbeidere lønnes av noen andre enn regimet i Pyongyang. Videre forbys nye handelsavtaler med nordkoreanske selskaper og utenlandske investeringer i eksisterende avtaler.

Egypt, som har formannskapet i sikkerhetsrådet, opplyser at avstemningen over resolusjonsutkastet er planlagt klokka 15 lokal tid lørdag.

De nye sanksjonene kommer etter at Nord-Korea har gjennomført sine første vellykkede prøveoppskytinger av interkontinentale ballistiske missiler som kan nå USA. Fra før av har sikkerhetsrådet allerede vært gjennom seks runder med sanksjoner uten at det har hatt noen form for effekt.

Slagkraftig

Resolusjonsutkastet fordømmer oppskytingene på det sterkeste og gjentar at Nord-Korea må stanse alle ballistiske prøveoppskytinger og avslutte alle kjernefysiske programmer på «en fullstendig, kontrollerbar og ugjendrivelig måte».

En diplomat kalte utkastet til sanksjoner for det mest slagkraftige og omfattende til nå og sa at det blir vedtatt enstemmig.

(NTB)