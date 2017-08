USAs siste trekk gjør diktator-Kim fly forbanna. Sverger å hevne seg 1000 ganger

(Dagbladet): Nord-Korea har sverget å hevne seg «tusen ganger» som svar på USAs nye sanksjoner mot landet, ifølge LA Times.

Disse vil gjøre handel i utlandet vanskeligere for regimet i Pyongyang, noe som rammer viktige sektorer som fiskeri og gruvedrift, og regjeringen reagerer med sinne.

Samtidig planlegger de å trappe opp sitt atomvåpenprogram.

- USA vil betale dyrt for sine grufulle overgrep mot det nordkoreanske folket, lovet Ri Yong Ho, landets utenriksminister, i forbindelse med det politiske trekket fra amerikanerne.

Vil presse Kim

Sanksjonene kom blant annet som følge av landets mange trusler den siste tiden.

- Vi håper at sanksjonene vil få Nord-Korea til å ta en annen retning, og at vi kan sette oss ned og forhandle når situasjonen har endret seg, sa USAs utenriksminister Rex Tillerson om sanksjonene under en tale i den filipinske hovedstaden Manila, ifølge CNN.

Sannsynligheten for at Tillersons håp blir til virkelighet, er liten, ifølge eksperter kanalen har snakket med.

Etter at Nord-Korea fikk sin uavhengighet fra Japan etter andre verdenskrig, datoen landet feiret med en rakettoppskytning den 27. juli, har landet ofte lidd under kraftige sanksjoner og påfølgende hungersnød.

Tror det preller av

Dette uten at regimet har latt seg rokke.

- Om det er noe Nord-Korea er gode på å takle, er det smerte, understreker John Delury, professor ved det sørkoreanske univeritetet Yonsei.

- Så lenge Nord-Korea har eksistert, har de klart å motstå nærmest alle typer økonomisk press. Dette er ikke et regime som enkelt lar seg vippe av pinnen, legger Delury til overfor kanalen.

Professoren mener at USA nå beveger seg mot en embargo mot landet, og tviler på at Kina, Nord-Koreas viktigste handelspartner, er begeistret for utviklinga.

Frykter for folket

Delury har heller ingen tro på at sanksjonene vil få Kim Jong-un til å avslutte sitt atomvåpenprogram, noe sistnevntes utenriksminister Ri Yong Ho også har understreket.

Geir Helgesen er av samme oppfatning, ifølge NTB.

Da Dagbladet snakket med lederen for Nordisk institutt for Asia-studier tidligere i år, var han for en mildere linje mot Nord-Korea.

Dette for å bedre leveforholdene til landets befolkning - mennesker han nå frykter vil bli ofrene for det seneste trekket fra USA.

- Det er ingen som tror at landets ledere får mindre å spise som følge av sanksjonene. Sanksjonene treffer ikke de riktige personene, men synes likevel å være det eneste det internasjonale samfunnet kan gripe til, sier Helgesen til Ritzaus byrå.

