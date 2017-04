(Dagbladet): Den 7. april ble fire mennesker påkjørt og drept i Stockholm sentrum.

Bak rattet på lastebilen satt Rahmat Akilov - en 39 år gammel usbekisk statsborger som hadde fått avslag på sin søknad om asyl.

- Jeg er usikker på hvordan vi i Norge ville greid situasjonen om det var noen utenfra. Jeg håper og tror Sverige vil stå samlet, sier Geir Lippestad til Dagbladet.

Ville forsvart Akilov

Lippestad representerte tidligere Anders Behring Breivik, og er ikke i tvil om at han hadde kunnet forsvare Akilov.

Dette av prinsipielle årsaker.

- Man forsvarer rettsstaten, ikke forbrytelsen. Kjernen i rettsstaten er at systemet skal fungere, uansett hva vedkommende har gjort, sier Lippestad, som opplevde et stort press i etterkant av terroren i 2011.

Frykter splittelse

Det samme tror han vil gjelde Johan Eriksson, advokaten som skal representere Akilov framover. Likevel ser han en sentral forskjell på den antatte terroren i Sverige, og angrepet på Utøya og Regjeringskvartalet.

Mannen bak er utenlandsk.

- Vi hadde ingen steder å rette sinnet mot. Det var en nordmann som hadde vokst opp på beste vestkant, og ikke en som hadde kommet til oss utenfra, sier Lippestad og legger til at han frykter splittelse i Sverige.

- Det terroristene vil ha

Advokaten, som nå er byråd for næring og eierskap i Oslo, mener at mange ønsker å slå politisk mynt på angrepet.

Dette ved å appellere til folks fremmedfrykt.

Dersom disse lykkes med det, har gjerningsmannen også lyktes med sitt mål, mener Lippestad. Han frykter at minoriteter blir mer utsatt som følge av angrepet i Stockholm.

- Terrorister ønsker å spre frykt og destabilisere samfunnet vårt. Hvis man lykkes ved å så splid mellom folkegrupper, gir man terroristene det de vil ha, sier han.

Imponert over pårørende

Når det gjelder 22. juli, lot Lippestad seg imponere over hvordan det norske folk taklet situasjonen.

Særlig de pårørende.

- De satt i samme rettssal som han, uten å bevege en finger. Jeg vet ikke om jeg hadde klart det i samme situasjon.

- Menneske i kjøtt og blod

Da Dagbladet spør Lippestad om hvordan det er å representere en som Rakhmat Akilov, tar han utgangspunkt i sitt første møte med Breivik.

- Når man møter et menneske som har gjort grusomme ting, danner man seg et inntrykk av hvordan den personen er. Jeg blir uansett alltid slått av at det er et menneske i kjøtt og blod som sitter der - med mange av de samme uttrykk og tanker som de fleste av oss har, sier Geir Lippestad.

Angrepet i Sverige Like før klokka 15 fredag 7. april kjørte en kapret lastebil inn i en travel gågate og endte i butikkfasaden til Åhléns i Stockholm sentrum.

Fire mennesker ble drept. Blant dem en 31-årig belgisk kvinne og en 41 år gammel britisk statsborger, samt to svensker.

Det ene av de to svenske ofrene var en elleve år gammel jente.

15 mennesker ble skadd.

I 20-tiden fredag pågrep politiet en 39 år gamle Rahmat Akilov, som politiet mener kjørte lastebilen. Han er mistenkt for terrorforbrytelser ved drap.

Søndag morgen ved 9-tiden ble en annen person pågrepet, mistenkt for samme lovbrudd, men med mindre mistankegrad.

Svensk sikkerhetspoliti (Säpo) ble tipset om 39 år gamle Rakhmat Akilov i 2016, men fant ikke grunn til å gå videre med tipset.

På Facebook-siden sin hadde Akilov lagt ut propagandafilmer for den ytterliggående islamistgruppa IS. Kilde: NTB