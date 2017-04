Utenriksminister Børge Brende besøker Israel og Palestina

OSLO / RAMALLAH (Dagbladet): Utenriksminister Børge Brende (H) er på besøk i Israel og Palestina for samtaler med Israels statsminister og Palestinas president.

- Det er to ting som er viktig. Den ene er forberedelsene til giverlandsmøtet (Ad Hoc Liason Committee - AHLC) i Brussel 4. mai, hvor EUs høyrepresentant Frederica Mogherini og jeg har invitert til dette møtet. Der skal vi sette den økonomiske situasjonen og levekårssituasjonen for Palestinerne på Vestbredden og i Gaza på dagsorden. Så er det spørsmålet rundt to-statløsningen og mulig oppstart av forhandlingene igjen, sier utenriksminister Børge Brende til Dagbladet.

I en uttalelse på UDs nettside sier Brende at to-statsløsningen er under press, og sier at partene nå må vise lederskap og bidra til å forbedre situasjonen på bakken.

Fakta: To-statsløsningen Går ut på at det opprettes en uavhengig palestinsk stat som skal eksistere ved siden av Israel.

Vesten, Israel og palestinske ledere har lenge vært enige i prinsippet om at dette er den mest realistiske løsningen på konflikten mellom israelerne og palestinerne.

Men partene har aldri klart å enes om hvor grensene for de to statene skal gå. Palestinerne krever at en palestinsk stat må omfatte Vestbredden og Gazastripen med grensene fra før 1967 og ha Øst-Jerusalem som hovedstad.

Israel har ønsket å trekke opp grensene for Vestbredden på nytt og akter å beholde hele Jerusalem som sin hovedstad. Kilde: NTB

Gaza og Vestbredden

Utenriksminister Børge Brende vil møte den palestinske presidenten Mahmoud Abbas lørdag kveld og den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu søndag.

Børge Brende forteller at i møte med Abbas lørdag kveld, er det palestinernes situasjon de skal snakke om.

- Det er palestinernes situasjon generelt vi skal snakke om. Som den humanitære situasjonen, den humanitære situasjonen i Gaza, som er svært bekymringsfull, og mulighetene til å skape arbeidsplasser og økonomisk utvikling på Vestbredden, sier Børge Brende.

I møte med Netanyahu i morgen vil de samme temaene bli reist, men også to-statsløsningen.



- Hvor står vi? Er det noen reell vilje fra israelsk side til dette? Jeg vil også ta opp spørsmålet rundt bosetninger. Der er det varslet nye bosetninger, noe som er svært beklagelig, sier Brende.

Nye bosetninger

I går ble det kjent at den israelske regjeringen åpner for å bygge to tusen nye boliger i bosetningene og besluttet å opprette en ny bosetning. Statssekretær Marit Berger Røsland sa til NTB i går at bosettingspolitikken undergraver forsøkene på å finne fram til en varlig fredsløsning mellom israelerne og palestinerne.

Etter at USAs president Donald Trump kom til makta i januar, har det vært usikkerhet rundt hva som vil være hans neste trekk rundt situasjonen i Midtøsten, blant annet i forholdet mellom Israel og Palestina.

Advart mot ambassadeflytting

Men allerede har Trumps Midtøsten-utsending, Jason Greenblatt, vært i både Palestina og Israel. Greenblatt skal være en overraskelse for alle.

Utenriksminister Børge Brende tror Trump-administrasjonen ser på mulighetene til å få igang fredsforhandlinger igjen, men at det vil ta tid.

- Jeg har sagt til Trump-administrasjonen at jeg er kritisk til en eventuell flytting av ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem. Dette er noe jeg har advart mot, og som jeg tror kommer til å være kontraproduktivt for en fredsprosess, sier Brende til Dagbladet.