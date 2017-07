- Utgjør størst trussel for skipstrafikken

(Dagbladet): I en tiårsperiode har forskere fulgt med på isbremmen Larsen C i Antarktis, og forventet av en stor bit av den vil brekke av, skriver BBC.

I dag skjedde det.

- Kalvingen fant sted en eller annen gang mellom mandag og onsdag da et 5800 kvadratkilometer stor bit av isbremmen Larsen C løsnet, opplyser Swansea University i en kunngjøring.

- Svært høy

Biten som har løsnet fra resten av isbremmen er på størrelse med Akershus fylke.

Ifølge Nalân Koç, som er forskningsdirektør ved Norsk Polarinstitutt, er det et ganske normalt fenomen at isbremmer brekker av.

Det spesielle med Larsen C er størrelsen, forteller hun.

- Delen som har brukket av og nå flyter ut på havet er veldig stor. Den er på nesten 6000 km2, og i tillegg er den 190 meter høy. På enkelte steder er den opptil 220 meter høy, sier Koç til Dagbladet.

Dette er altså nesten dobbelt så høyt som hotellet Radisson Blu Plaza i Oslo, som rager 117 meter over bakken.

Larsen isbrem en rekke av tre isbremmer (Larsen A, B og C) langs Antarktishalvøyas østkyst.

Breaking news! The iceberg has fully detached from Larsen C - more details to follow soon pic.twitter.com/pdSxDuAGjR — Project MIDAS (@MIDASOnIce) July 12, 2017

Isbremmen Larsen A gikk i oppløsning i januar 1995. Isbremmen Larsen B gikk i oppløsning i februar 2002. Larsen C begynte å gå i oppløsning i 2016.

- Forskning har vist at når isbremmer brekker av kan kan det føre til at det tømmes mer is fra landområdet bak isbremmen, at denne prosessen aksellerer. Det er når det skjer at man kan få en økning i havnivået, sier Koç.

- Skutt fart

Hvis breene som bremses av Larsen C glir ut i havet, kan havnivået over hele verden stige med om lag 10 cm, ifølge NTB, som også skriver at det er normalt at det løsner is fra Antarktis, men:

«Prosessen har trolig skutt fart som følge av den globale oppvarmingen. Vannet på undersiden av isbremmene langs kysten er varmere enn før, noe som bidrar til å løsne nye, store flak».

Koç sier det ikke finnes noen vitenskapelig bevis per i dag for at denne hendelsen er knyttet til global oppvarming, men at man kommer til å følge med på om dette kan ha noen sammenheng med global oppvarming.

- Truer skipstrafikken

En potensiell bekymring ved at den enorme Larsen C-bremmen nå har brukket av og flyter fritt på havet, er at den vil kunne skape problemer for skipstrafikken, ifølge henne

- Bremmen vil trolig bevege seg nordover med strømmen, mot et område der det foregår en del skipstrafikk. Larsen C vil i så måte kunne bli en trussel for skipstrafikken der, sier Koç.

Hun forteller at flere forskere, blant annet fra NASA, vil følge tett med via satellitter hvor isflaket beveger seg. Norsk Polarinstitutt deltar ikke direkte i denne forskningen.

Norsk Polarinstitutt overvåker Fimbulisen isbremmen ved Dronning Maud Land.